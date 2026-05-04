Nekad su žene koristile samo jednu, "proverenu" kremu za lice, danas kozmetičari insistiraju na dnevnoj kremi koja se maže ujutru, i noćnoj, koju nanosimo pred spavanje. Da li je to samo način da nam prodaju dve kreme umesto jedne ili stvarno postoji značajna razlika?

Mnogi misle da je korišćenje iste kreme za dan i noć savršeno rešenje za uštedu, ali stručnjaci upozoravaju da je reč o različitim sastojcima koji deluju na kožu zavisno od toga kad se nanose i imaju veze sa bioritmom.

Koža lica ima različite funkcije danju i noću. Danju ulaže više energije na zaštitu od stresa i drugih štetnih činilaca zbog čega dnevna krema povećava elastičnost i otpornost kože. Noću se obnavlja i “hrani”, tako da joj je potrebna krema koja će joj maksimalno pomoći u tome.

Dnevne kreme su laganije, koža ih lako upija i nisu masne. Služe i kao podloga za šminku. Njihova glavna funkcija je da štite kožu od UV zraka i drugih štetnih uticaja spoljašnje sredine.

“Krema koja se nanosi na dnevnoj bazi najčešće sadrži antioksidanse koji kožu štite od slobodnih radikala i čuvaju lipide koji su neophodni kako bi ona izgradila svoj obrambeni sistem”, kaže nemačka kozmetičarka Suzan Detlefs.

Noćne kreme imaju drugačiju ulogu, piše Skin Care.

Tokom dubokog sna naša koža se obnavlja, a dermatolozi preporučuju nošenje kreme se nanosi pred spavanje, pomaže regeneraciju kože i ‘popravlja’ štetu nastalu tokom dnevnog izlaganja. Noćna krema pravi se tako da stimuliše obnovu ćelija, vraća elastičnost i smanjuje pojavu bora, neguje kožu lica, hidratizira je, podstiče stvaranje kolagena, poboljšavaju cirkulaciju i čini kožu mekšom. Nanosi se na dobro očišćeno lice i formula je dosta ozbiljnija, sa većim koncentracijama sastojaka protiv starenja poput retinola, glikolne kiseline i hijaluronske kiseline.

E sad, kad su tako dobre, zašto ih ne možemo nositi i danju? Prvo, noćna krema svoj pun efekat ostvaruje van dejstva spoljnih faktora, dakle, preko noći, u “bezbednoj” sredini, bez šminke i dodatnih nečistoća. UV zračenje nije uzeto kao faktor, tako da preko dana ne može da pruži adekvatnu zaštitu, a kako su noćne kreme obično malo bogatije teksture od dnevnih, ako se primjenjuju tokom dana mogu stvoriti utisak masne kože.