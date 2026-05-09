Ako želite da vaše ruže prelepo cvetaju tokom celog leta, važno je da u maju izbegnete tri česte greške. Maj je ključan mesec za njihov razvoj, jer tada ruže intenzivno rastu, formiraju pupoljke i pripremaju se za period obilnog cvetanja.

Lepota ruža zavisi od pravilne nege. U ovom periodu one ulaze u fazu brzog rasta, razvijaju nove izdanke i stvaraju pupoljke, pa im je neophodno obezbediti dovoljno hranljivih materija, vode, svetlosti i zaštite od bolesti.

Uz dobru negu u maju, ruže će cvetati bogato i dugo. Međutim, određene uobičajene greške mogu oslabiti biljku i smanjiti broj cvetova.

Redovno, ali pažljivo zalivanje

Ruže najbolje napreduju uz dubinsko zalivanje, ali ne podnose stalno vlažno zemljište. Umesto čestog i površnog zalivanja, bolje je zalivati ređe, ali obilnije, kako bi voda stigla do korena.

Preporučuje se zalivanje ujutru, direktno uz biljku, bez kvašenja listova. Vlažni listovi, naročito uveče, mogu pogodovati razvoju gljivičnih bolesti kao što su pepelnica i crna pegavost.

Ruže u saksijama zahtevaju češći pregled jer se zemlja u njima brže isušuje, naročito tokom toplih i vetrovitih dana.

Đubrenje je ključno za obilno cvetanje

Maj je najvažniji period za prihranu ruža, jer im tada trebaju dodatne hranljive materije za razvoj jakih izdanaka i pupoljaka. Najbolje je koristiti đubrivo namenjeno ružama, jer sadrži balans hranljivih elemenata prilagođen njihovim potrebama.

Previše azota može dovesti do bujnog rasta lišća, ali slabijeg cvetanja, pa sa đubrenjem ne treba preterivati. Uvek je sigurnije držati se preporučenih količina nego pokušavati da se rast ubrza većom dozom.

Kompost ili dobro razgrađen stajnjak mogu biti dobra dopuna, ali samo ako su pravilno pripremljeni i ne dolaze u direktan kontakt sa mladim izdancima.

Uklanjanje uvelih cvetova

Tokom maja ruže je važno redovno pregledati i uklanjati delove koji im oduzimaju energiju. Slabe, oštećene ili bolesne izdanke treba odstraniti čistim i oštrim makazama.

Kada cvetovi počnu da venu, potrebno ih je ukloniti na vreme kako biljka ne bi trošila energiju na formiranje plodova, već je usmerila na nove pupoljke i nastavak cvetanja.

Rez treba praviti iznad zdravog lista ili pupoljka, pod blagim uglom, kako se voda ne bi zadržavala na mestu reza.

Tri greške koje mogu da ugroze cvetanje

Prva greška je zalivanje lišća umesto korena. Vlažno lišće, naročito ako se ne osuši brzo, pogoduje razvoju gljivičnih bolesti koje mogu oslabiti biljku i oštetiti pupoljke.

Druga greška je prekomerno đubrenje. Višak hranljivih materija, posebno azota, može izazvati bujan rast zelenila, ali slabije cvetanje.

Treća greška je neuklanjanje uvelih cvetova, jer biljka tada usmerava energiju na stvaranje plodova umesto na nove cvetove.

Zaštita od bolesti počinje u maju

Toplo vreme, vlaga i gusta krošnja stvaraju uslove za pojavu bolesti kao što su pepelnica, rđa i crna pegavost. Problem se lakše širi ako biljka nema dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha ili ako su listovi često vlažni.

Zato je važno prorediti grm ako je previše gust i ukloniti slabije izdanke kako bi vazduh mogao da prolazi. Takođe treba redovno uklanjati opalo lišće oko biljke.

Malč za očuvanje vlage i zaštitu korena

Malč pomaže da se zadrži vlaga u zemljištu, smanji rast korova i zaštiti koren od temperaturnih promena. Mogu se koristiti kora, kompost, slama ili drugi organski materijali.

Važno je da malč ne bude naslonjen direktno na stabljiku kako bi se izbeglo zadržavanje vlage i pojava truljenja.

Ruže u saksijama zahtevaju posebnu pažnju

Ako se gaje u saksijama na balkonu ili terasi, u maju je važno proveriti drenažu, kvalitet supstrata i stanje posude. Saksija mora imati dobar odvod vode, a zemlja treba da bude hranljiva i propusna.

Pošto ruže u saksijama brže troše hranljive materije, potrebno ih je češće prihranjivati, ali u manjim količinama. Takođe im je potrebno redovnije zalivanje nego biljkama u bašti.

Video: