Doktor Dag Vilzin otkrio je moćno rešenje za brzo otklanjanje staračkih pega. Pege se pojavljuju i kod mlađih ljudi kao posledica prekomernog izlaganja suncu. Doktora morate konsultovati ako primetite:

Da mrlje brzo rastu

Crvenilo, krvarenje, svrab i osetljivost kože

Da su mrlje mnogo tamne.

Međutim, ako imate jednostavne staračke pege, možete ih ukloniti i prirodnim receptima. Američki lekar Dag Vilzin otkrio je prirodno, brzo i moćno rešenje koje pomaže pri otklanjanju staračkih pega

Lek se sastoji od jabukovog sirćeta i soka od luka.

Luk je bogat antioksidansima koji neutrašlišu slobodne radikale. Iako jabukovo sirće sadrži alfa hidroksi kiseline, one efikasno ubijaju mrtve ćelije i podstiču pojavu novog, zdravijeg sloja kože. A mešanje ova dva sastojka čini odlične rezultate za zdravlje kože.

Priprema: Operite luk i isecite ga na kriške. Stavite u blender i dobro sameljite. Zzatim dodajte domaće jabukovo sirće i još malo mešajte u blenderu. Koristiti približno istu količinu sastojaka.

Posle toga nanesite smesu na pamučnu krpu pa stavite kao oblog na ruke i mesta gde imate staračke pege. Ostavite da deluje 30 minuta. Zatim temeljno isperite mesto hladnom vodom.

Ako vam preostane smese, čuvajte je u frižideru u tegli do 20 dana.