Svi ponekad kupimo nešto što nam zapravo nije potrebno, ali neki ljudi to rade puno češće od drugih. Bilo da je reč o odeći koju će obući jednom, dekoracijama za stan ili sitnicama koje su im jednostavno "preslatke", neki horoskopski znakovi teško odolevaju impulsivnoj kupovini. Prema astrologiji, ljudi rođeni u ovim znakovima najčešće troše novac na stvari bez kojih bi bez problema mogli živeti.

Vaga

Ljudi rođeni u znaku Vage vole lepe stvari i često kupuju ono što im estetski odgovara, čak i kada znaju da im to zapravo ne treba. Privlače ih uređeni prostori, moderna odeća i detalji koji izgledaju elegantno ili luksuzno. Često će sami sebe uveriti da je reč o "dobroj investiciji", iako je reč o još jednoj sveći, šoljici ili jakni koju već imaju u sličnoj verziji.

Lav

Lavovi vole uživati i počastiti sami sebe, pa često troše novac impulsivno, posebno kada žele popraviti raspoloženje. Vole stvari koje ostavljaju utisak i zbog kojih se osećaju posebno, bilo da je reč o skupim patikama, parfemima ili gedžetima. Čak i kada pokušavaju štedeti, teško odolevaju stvarima koje im deluju zabavno, luksuzno ili "vredno pažnje".

Blizanci

Blizanci brzo izgube interes za stvari, ali ih jednako brzo požele kupiti. Često naručuju sitnice iz dosade ili znatiželje, a onda zaborave na njih nekoliko dana kasnije. Privlače ih trendovi, neobični proizvodi i sve što im u trenutku deluje zanimljivo ili zabavno. Njihove onlajn korpe često su pune stvari koje im realno nisu potrebne.

Ribe

Ribe vole kupovati stvari koje ih raduju ili im popravljaju atmosferu. Često troše na dekoracije, knjige, proizvode za negu lica, mirise ili male "nagrade" nakon napornog dana. Teško odolevaju stvarima koje deluju utešno, slatko ili estetski prijatno, čak i kada znaju da bi možda bilo pametnije sačuvati novac.

