Dobro je poznato da sve što Hejli Biber dotakne postaje najviralniji trend: od prirodne šminke koja se fokusira na sjaj i hidrataciju kože, kremastih rumenila, mlečno belih noktiju sa šljokicama, pa sve do stikera za bubuljice koje je imenovala gotovo modnim trendom.

S tim u vezi, internet posle svakog crvenog tepiha temeljno analizira njenu celokupnu pojavu – od kombinacije koju je nosila, šminke, frizure, pa i manikira. Skrolujući TikTok, iskočio nam je video u kojem poznata manekenka otkriva svoju najsvežiju predikciju ulepšavanja: manikir koji kombinujemo sa omiljenim proizvodima za usne.

Jednostavnost pobedila

Posmatranje manikira kao nečeg mnogo značajnijeg od puke estetike prisutno je godinama, još od trenutka kada smo počeli da ga koordinišemo sa svakodnevnim odevnim kombinacijama. Upravo zato smo se ponovo okrenuli monohromatskim izborima, dok smo ,,nail art", koji je bio naročito popularan tokom često citirane 2016. godine, ostavili po strani.

Beli, neutralni, crveni, bordo i ljubičasti nokti bili su neki od najučestalijih izbora koje ste imali prilike da spazite svuda – od kancelarije pa do crvenog tepiha.

Kombinovanje

Uz predikciju gospođice Hejli, stvari se menjaju. Manikir više ne biramo nasumično, niti s namerom da ga uskladimo sa planiranim stajlinzima, već kako bismo ispratili našu standarnu kombinaciju proizvoda za usne. Šta to znači?

Ukoliko favorizujete bordo ili crveni karmin i nosite ga svakodnevno, logičan izbor za vas bi bio i manikir u pomenutoj boji, čak i ako strahujete da će odskakati od vaše garderobe. Manikir koji naginje tonovima breskve je posebno popularan ove sezone, a ova nijansa se savršeno nadovezuje na sjaj za usne u istom tonu.

Ovom formulom celokupnu igru ulepšavanja svodimo na jednu boju, težeći potpunoj harmoniji, ističe Vogue.

