Uspeh ne donosi samo priznanje i zadovoljstvo, već ponekad i neprijatne reakcije iz okoline. Dok će vas neki podržati i iskreno se radovati vašim postignućima, drugi će to doživeti kao pretnju. Umesto čestitke, dolazi distanca, kritika ili tišina.

Astrologija sugeriše da se u određenim znakovima češće javljaju takve reakcije. Ne zato što su loši ljudi, već zato što teže podnose tuđi uspeh i upoređuju ga sa svojim putem.

Škorpija

Škorpije retko pokazuju otvorenu zavist, ali je itekako osećaju. Kada neko iz njihove blizine uspe, to u njima može pokrenuti snažnu unutarnju reakciju. Umesto da to priznaju, često se povlače ili počnu gledati tu osobu drugačije. Teško im je prihvatiti da neko ima ono što oni žele, a još teže im je to zaboraviti.

Jarac

Jarčevi su ambiciozni i navikli su sve postići vlastitim trudom. Upravo zato ih tuđi uspeh može pogoditi više nego što pokazuju. Ako imaju osećaj da neko do nečega dolazi lakše ili brže, u njima se javlja frustracija. Neće to uvek reći naglas, ali će teško iskreno slaviti tuđe pobede.

Devica

Device sve posmatraju kroz prizmu analize i poređenja. Kada neko uspe, često će se pitati šta je ta osoba uradila bolje. Iako to može biti motivišuće, lako se pretvori u tihu zavist. Devica neće otvoreno pokazati nezadovoljstvo, ali će ga zadržati u sebi i dugo preispitivati.

Lav

Lav voli biti u centru pažnje i teško podnosi kada neko drugi preuzme tu ulogu. Kada neko zasija više od njega, to može izazvati osećaj nesigurnosti. Iako će na površini možda čestitati, duboko u sebi može osećati nelagodu i potrebu da se ponovo dokaže.

