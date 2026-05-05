Blu Ajvi Karter je ostavila snažan utisak pojavivši se zajedno sa svojim slavnim roditeljima na crvenom tepihu Met Gale 2026.

Četrnaestogodišnjakinju su na njen debi na gala večeri doveli roditelji Bijonse i Džej-Zi, dok se blistava zvezda okupila na ovom godišnjem modnom spektaklu.

Blu Ajvi se pojavila kao preslikana verzija svoje majke, blistajući u krem haljini bez bretela sa „bubble“ porubom koju potpisuje ,,Balenciaga".

Međutim, njeno prisustvo je navodno prekršilo jedno od pravila gale — da učesnici moraju imati najmanje 18 godina, prenosi The Standard.

Bijonse, koja je ove godine bila kopredsedavajuća događaja, nosila je haljinu sa motivom kostura ukrašenu draguljima, koju je kreirao francuski dizajner Olivije Rusteing, i to je njeno prvo pojavljivanje na Met Gali posle decenije pauze.

Ikonski događaj

Događaj, koji se smatra najvećim modnim događajem na svetu, prikuplja sredstva za Metropoliten muzej umetnosti u Njujorku.

Takođe obeležava otvaranje prolećne izložbe Instituta za kostimografiju u ovom njujorškom muzeju, a ovogodišnja tema poziva goste da istraže modu kao umetničku formu.

Nosiva skulptura

Kim Kardašijan je privukla sve poglede u narandžastoj oklopnoj ploči za grudi britanskog pop umetnika i vajara Alena Džonsa.

Ovaj „oklopni“ izgled rijaliti zvezde, ponovo korišćen iz odlivka koji je Džons napravio 1960-ih, bio je uparen sa kožnom suknjom studija iz Londona, Vitaker Malem.

„Videla sam njegovo delo kako ga mnogi u modi citiraju, i oduvek sam bila veliki obožavalac njegovog rada“, izjavila je za Vogue, govoreći o želji da sarađuje sa Džonsom.

Radovi Alena Džonsa postali su poznati tokom pop-art pokreta šezdesetih godina. Najviše je prepoznat po svojim kontroverznim skulpturama koje uključuju ljudsko telo.

Povela majku

Kardašijanka se pojavila bez svog dečka i vozača Formule 1, Luisa Hamiltona, a umesto njega povela je svoju majku, Kris Džener.

Kako ne bi zaostala za svojim sestrama na stepenicama gale, Kajli Džener privukla je sve poglede u „nude illusion“ haljini modne kuće Šiapareli, sa skulpturalnim korsetom koji je imitirao golo gornje telo i prelazio u dugu čipkastu suknju sa šlepom.

