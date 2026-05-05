Dugo je bila bucka, a onda je odlučila da smrša . I tako je Amber uspela da skine 75 kilograma za dve godine, a zatim je postala trener . Tvrdi da joj je nekoliko namirnica olakšalo mršavljenje, a sve su bogate proteinima.

Kaže da svoju neverovatnu transformaciju duguje hrani, poput salate, grčkog jogurta, proteinskih šejkova i pločica, piletine sa roštilja.

"Volim salate od seckanog povrća. Jednostavne su, možete ih unapred pripremiti za više obroka i imaju lep ukus. Jedite ih s bilo kojim izvorom proteina, poput piletine s roštilja", rekla je u videu koji je objavila na TikToku.

Preporučeni dnevni unos proteina je 0,8 grama po kilogramu telesne težine. Za osobu od 60 kilograma to je 48 grama proteina dnevno. "Obožavam nemasni grčki jogurt. On je brz izvor proteina, koji se može jesti kao užina, doručak, večera, kad god poželite", napomenula je.

Veći unos proteina može smanjiti želju za hranom i stabilizovati nivo energije tokom dana, što doprinosi gubitku težine.