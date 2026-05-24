Jun 2026. donosi vatrenu romansu, susrete koji menjaju svakodnevicu i projekte koji dobijaju novi zamah. Mars u Biku nam pomaže da strukturiramo ideje, dok Venera u Raku jača emotivne veze pre nego što sredinom meseca pređe u Lava i dodatno rasplamsa strasti. Istovremeno, Jupiter se sprema za veliki korak - nakon godinu dana u znaku Raka, planeta sreće prelazi u Lava kako bi nam vratila samopouzdanje i veru u sopstvene talente. Pred nama je intenzivan period koji određenim znakovima donosi neverovatnu sreću.
Lav
U junu su sve oči uprte u Lava, bilo zato što mu se vraća omiljeno godišnje doba ili zato što su zvezde rešile da mu se osmehnu. Planete se smenjuju u njegovom znaku i čine da ovaj harizmatični znak prosto blista. Venera mu donosi šarm, dok Merkur umnožava njegove kreativne ideje i ističe talente. Lav se postavlja kao ključna osoba na koju svi mogu da se oslone u potrazi za rešenjima, a ljudi se utrkuju da osvoje njegovu pažnju. Sve ovo obećava leto obeleženo romansom, ali najavljuje i veliku prekretnicu u karijeri. Kada krajem meseca Jupiter zvanično uđe u njegov znak, sve se ubrzava - od želje za promenom do talasa uspeha.
Na ljubavnom planu, prirodni šarm Lava privlači sve poglede. Oni koji su u vezi počinju intenzivnije da ulažu u odnos i razmišljaju o sledećem koraku, dok slobodni Lavovi treba da se pripreme za sudbinski susret i ljubav koja im je na dohvat ruke. Kada je reč o finansijama i poslu, pod uticajem Jupitera otvara se zlatna prilika da ostave trag na važnom kreativnom projektu. Vreme je da unovče svoje ideje, pokažu stručnost i uberu plodove prošlog rada jer bi karijera mogla da dobije uzbudljiv i neočekivan obrt. Energetski, Lavovi imaju snage na pretek, optimizam im je nepokolebljiv i rešeni su da uspeju. Ipak, pošto će jun biti izuzetno intenzivan, važno je da pronađu vreme za odmor i punjenje baterija pre donošenja velikih odluka.
Blizanci
Uran je nedavno stigao u znak Blizanaca i već je pokrenuo talas promena. Planeta pobune oslobađa unutrašnju moć ovog znaka, koji sada svesno preuzima ulogu pokretača promena i usuđuje se da stvari radi potpuno drugačije. Pomeranje granica i nametanje sopstvenog autentičnog pečata pomoći će Blizancima da se izdvoje iz mase. U junu su svi kosmički aspekti usklađeni kako bi Blizanci prešli na sledeći nivo, prihvatili nove izazove i otpočeli veliku životnu avanturu.
U ljubavi se dešava ubrzanje i javlja se potreba za dubljim vezivanjem, pa bi mnoge veze mogle da postanu zvanične. Bilo da su zauzeti ili slobodni, planete pozivaju Blizance da kažu ,,da" ljubavi, sruše unutrašnje barijere i zaborave na tabue. S druge strane, dolazak leta može ih učiniti sklonim trošenju, pa zvezde savetuju oprez sa budžetom kako se ne bi rasplinuli. Na poslu je idealan trenutak za razmišljanje van okvira i pokretanje projekata koji ističu njihove mnogobrojne talente, ali moraju paziti da se ne preopterete kako stres i umor ne bi narušili balans između poslovnog i privatnog života. Srećom, Mars im daje neverovatnu energiju zahvaljujući kojoj nižu događaje i sastanke, a njihov prepoznatljivi optimizam i dobro raspoloženje biće prosto zarazni za okolinu, prenosi Elle.
