U astrologiji se često govori o različitim osobinama koje nose horoskopski znaci, a među njima se Škorpija gotovo uvek izdvaja kao jedan od najmisterioznijih i najintenzivnijih znakova Zodijaka.



Ovaj znak se povezuje sa dubinom, snažnom intuicijom i izraženom unutrašnjom snagom, zbog čega ga mnogi smatraju znakom koji krije "najmračniju" energiju i to ne zbog zloće, već zbog intenzivnog načina na koji doživljava emocije.

Pripadnici ovog znaka retko pokazuju osećanja pred drugima. Umesto burnih reakcija, oni pažljivo posmatraju, analiziraju situacije i dugo pamte postupke ljudi iz svog okruženja. Kada ih neko povredi ili izda, najčešće se ne upuštaju u rasprave, već se povlače i distancom jasno stavljaju do znanja da je poverenje narušeno.

Pod uticajem Plutona, koji se u astrologiji vezuje za transformaciju i duboke životne promene, Škorpije često prolaze kroz teške, ali važne unutrašnje procese koji ih čine otpornijim i snažnijim.

Iako na prvi pogled mogu delovati hladno i nedostupno, prema ljudima koje vole umeju da budu izuzetno odani, zaštitnički nastrojeni i spremni da ih brane bez zadrške. Međutim, kada jednom izgube poverenje, drugu šansu retko daju. Za njih su iskrenost, lojalnost i poštovanje osnova svakog odnosa.