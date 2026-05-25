Nekadašnja zvezda kultne serije „Ptice umiru pevajući“, glumica Rejčel Vord, potpuno je promenila život i zamenila holivudski glamur mirnim životom na farmi u Australiji.

Glumica, koja danas ima 68 godina, nekada je važila za jednu od najlepših žena na svetu, krasila naslovnice modnih magazina i bila velika zvezda osamdesetih godina.

Svetsku slavu stekla je ulogom Megi Kliri u popularnoj seriji „Ptice umiru pevajući“, u kojoj je igrala zajedno sa Ričardom Čemberlenom. Serija je 1983. godine bila svetski hit, a publika je posebno pamtila zabranjenu ljubav između Megi i sveštenika Ralfa de Brikasara.

Tokom snimanja serije Rejčel se zaljubila i u Australiju i u australijskog glumca Brajana Brauna, koji je igrao u istoj seriji Luka O'Nila. Njih dvoje venčali su se iste godine i imaju troje dece.

Iako je nastavila uspešnu glumačku i rediteljsku karijeru, život joj se potpuno promenio nakon velikih požara koji su krajem 2019. i početkom 2020. pogodili Australiju. Vatra je tada stigla blizu njihove farme u dolini Nambuka u Novom Južnom Velsu, a taj period je snažno uticao na glumicu. Odlučila je da glamurozni život zameni jednostavnim, i to na farmi.

Počela je da razmišlja o tome kakvu budućnost ostavljamo narednim generacijama, posebno nakon rođenja prvog unuka. Zbog toga je odlučila da se trajno preseli na farmu i posveti regenerativnoj poljoprivredi i održivom uzgoju stoke.

Danas vozi traktor, popravlja ogradu i gaji domaće životinje. O svom novom životu snimila je i dokumentarni film „Rejčelina farma“, koji prati prve godine njenog prilagođavanja životu na selu i učenju održive poljoprivrede.

Njena transformacija izazvala je veliku pažnju i na društvenim mrežama, gde često deli fotografije sa farme i govori o ekologiji, prirodi i životu bez glamura. Rejčel otvoreno poručuje da joj više nije važno šta ljudi misle o njenom izgledu, sedoj kosi ili borama.

„Žao mi je ljudi koji se plaše starenja. Za ženu može biti oslobađajuće kada prihvati da mladost prolazi“, rekla je glumica, dodajući da joj je danas mnogo važnije da neko pohvali njene krave nego izgled.

