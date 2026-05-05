Kim kardašijan pojavila se na Met Gala 2026 po 13. put, a njen izgled bio je jedan od najzapaženijih večeri posvećene temi "Costume Art" i dress code-u "Fashion is Art".

Za ovu priliku, Kim je sarađivala sa kreativnom direktorkom Nadia Lee Cohen i britanskim umetnikom Allen Jones kako bi kreirala autfrit koji doslovno spaja modu i umetnost.

Njena tirkizno-narandžasta "breastplate" (oklopni gornji deo) inspirisana je Jonesovim radom iz kasnih 60-ih godina. Kim je želela originalni umetnički komad, a ne nešto što imitira njeno telo, pa je korišćen postojeći kalup umetnika. Iako je prvobitno plan bio da komad bude roze, na kraju je ostala prepoznatljiva narandžasta nijansa, slična onoj koju je ranije nosila manekenka Kejt Mos.





Izrada ovog komada trajala je tri nedelje, a završni detalji su rađeni čak u automehaničarskoj radionici, gde je oklop farban i dorađivan.

Donji deo stajlinga činila je kožna suknja koju su izradili umetnici Patrick Whitaker i Keir Malem. Na suknji su dodati potezi boje u narandžastim tonovima kako bi se ceo izgled vizuelno povezao.

Kim je istakla da je želela nešto savremeno, inovativno i drugačije, a njeno pojavljivanje dodatno je naglasilo ideju ovogodišnje Met Gale, a to je da moda može biti umetnički performans.