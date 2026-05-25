Jedna fizička aktivnost koju svako može da praktikuje, prema naučnicima, može da produži život.

Utvrđeno je da šetnja smanjuje rizik od srčanih bolesti, snižava krvni pritisak i loš holesterol, smanjuje stres, jača imunitet i poboljšava varenje. Osim toga, nova studija pruža još jedan razlog da ostvarimo svoj dnevni broj koraka.

Prema istraživanju, učesnici koji su pet puta nedeljno šetali po 30 minuta, prijavili su manje bolova u leđima i manje poseta lekaru u poređenju s onima koji nisu bili aktivni. Bol u donjem delu leđa pogađa čak 619 miliona ljudi širom sveta, a procenjuje se da će taj broj do 2050. narasti na 843 miliona. Studija je takođe pokazala da su oni koji redovno hodaju, ostali bez bolova gotovo dvostruko duže u odnosu na neaktivne osobe.

Sve više ljudi pati od bolova u kičmi

Prema specijalisti za lečenje bola, dr Džejsonu Lipecu, uzroci bolova u leđima često uključuju podizanje dece i teških predmeta. "Savijanje u struku povećava pritisak na diskove kičmenog stuba i može uzrokovati bol. Osim toga, aktivnosti poput vožnje bicikla sa sedištem koje je prenisko ili ulaska i izlaska iz automobila mogu opteretiti kičmu", objasnio je za „Njujork post“.

Stručnjaci veruju da mlađe generacije sve više pate od bolova u leđima zbog sedalačkog načina života, posebno poslova koji zahtevaju dugotrajno gledanje prema dole u pametne telefone, laptop i tablet.

Koliko koraka produžava život

Šetnja predstavlja besplatnu, laganu alternativu trčanju i drugim intenzivnim treninzima, što pomaže u suzbijanju negativnih posledica neaktivnosti. Nedavna istraživanja pokazuju da bi šetnja od 5.000 koraka tri puta nedeljno kroz dve godine mogla produžiti očekivano trajanje života za tri godine. Studije takođe pokazuju da brza šetnja bolje pomaže u smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2 nego sporiji tempo. Za povećanje intenziteta šetnje stručnjaci preporučuju hodanje uz brzu muziku ili na povišenom terenu s brdovitim delovima.

