Utorak donosi dugo očekivano olakšanje i više harmonije posle nedavnih tenzija. Rastući Mesec ulazi u Vagu tokom 10. lunarnog dana, što donosi period stabilizacije i postavljanja temelja - kako doslovno kroz renoviranje, gradnju i uređenje doma, tako i kroz jačanje poverenja među ljudima i porodicom.

Ovan

Na poslu ćete uspeti da postignete fer dogovor čak i sa najtežim saradnicima ili da uspešno raspodelite obaveze unutar tima. U ljubavi je pravo vreme za razgovore o zajedničkoj budućnosti bez optužbi i tenzije.

Preporuka astrologa:

Smanjite pritisak i pažljivo saslušajte drugu stranu. Spremnost na kompromis biće vaš najveći adut.

Bik

Dan će biti posvećen uvođenju reda u svakodnevicu. Konačno ćete rešavati dugotrajne kućne probleme — od kupovine kvalitetnih stvari za dom do organizacije obaveza prema starijim članovima porodice. Povoljan je trenutak i za početak ozbiljnije brige o zdravlju.

Preporuka astrologa:

Napravite jasan plan obaveza za naredne dane. Uveče prija fizička aktivnost ili opuštanje uz vodu.

Blizanci

Dan donosi finansijsku stabilnost i uspešne dogovore. Moguće su veće kupovine za kuću, priliv novca ili potpisivanje važnih dokumenata koji donose sigurniji prihod tokom leta. Ljubavni odnosi biće posebno topli i stabilni.

Preporuka astrologa:

Ne propustite priliku da iznesete svoje ideje — danas vaše reči imaju posebnu težinu.

Rak

Fokus vam je na domu i porodici. Idealno je vreme za porodične razgovore o nekretninama, renoviranju ili pomoći starijim članovima porodice.

Preporuka astrologa:

Usmerite energiju na porodicu i uredite svoj životni prostor. Red oko vas doneće vam i unutrašnji mir.

Lav

Dan će biti prepun kontakata, razgovora i sastanaka. Dobićete informacije koje će vam pomoći da rešite važan problem vezan za posao ili dodatno usavršavanje. Ljudi će tražiti vaše mišljenje i savet.

Preporuka astrologa:

Budite otvoreni za saradnju, ali insistirajte na jasnim dogovorima. Kraća poslovna putovanja danas mogu biti veoma korisna.

Devica

Device bi mogle značajno da poprave finansijsku situaciju. Novac dolazi lakše nego inače, a mogući su i novi stabilni izvori prihoda ili vraćanje starog duga.

Preporuka astrologa:

Oslonite se na svoj pragmatičan pristup i ne ulazite u rizične finansijske priče.

Vaga

Mesec u vašem znaku donosi vam dodatno samopouzdanje i jača liderske sposobnosti. Vaš šarm i iskustvo danas posebno dolaze do izražaja, pa je odličan trenutak za razgovor o napredovanju ili većoj odgovornosti.

Preporuka astrologa:

Preuzmite inicijativu i pokažite sigurnost u sebe. Danas će vaše mišljenje imati veliki uticaj na druge.

Škorpija

Zvezde vam savetuju da se posvetite stvarima koje ne zahtevaju pažnju javnosti. Dobar je trenutak za rešavanje starih grešaka, sređivanje dokumentacije i važne privatne razgovore.

Preporuka astrologa:

Ograničite društvo samo na ljude kojima zaista verujete. Mir, priroda i povlačenje pomoći će vam da povratite unutrašnju ravnotežu.

Strelac

Strelčevi će uspeti da ojačaju svoj ugled među porodicom i prijateljima. Vaša sposobnost da sagledate širu sliku pomoći će u rešavanju starog konflikta ili organizaciji važnih zajedničkih planova.

Preporuka astrologa:

Budite mudri savetnik i osoba koja spaja ljude, a ne neko ko kritikuje tuđe slabosti.

Jarac

Vaš trud i profesionalnost konačno će biti primećeni. Otvaraju se mogućnosti za povećanje prihoda, novu poziciju ili dodatnu odgovornost na poslu.

Preporuka astrologa:

Držite se plana i ne rasipajte energiju na nebitne stvari. Razgovor sa nadređenima danas može biti veoma važan.

Vodolija

Utorak vam donosi sreću u pitanjima obrazovanja, pravnih procedura i saradnje sa ljudima iz drugih gradova ili država. Sve što ima veze sa papirima i važnim dokumentima danas ide lakše.

Preporuka astrologa:

Razmišljajte široko i ne plašite se velikih izazova. Uveče provedite više vremena sa decom ili porodicom.

Ribe

Ribe će se baviti zajedničkim finansijama, kreditima ili ozbiljnijim obavezama. Dobar je trenutak za rešavanje pitanja osiguranja, zajmova ili porodičnih ulaganja.

Preporuka astrologa:

Budite maksimalno pažljivi prilikom potpisivanja finansijskih dokumenata. U ljubavi verujte partneru i otvorite se za iskrene razgovore.