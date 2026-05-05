Baštovani tvrde da jednostavan domaći rastvor može značajno da poboljša rast mladih paprika i obezbedi zdravije biljke i bogatiji rod. Kada sadnice imaju žute listove, slabu stabljiku ili sporije napreduju, to je često znak da zemljištu nedostaju važni hranljivi sastojci, posebno fosfor i kalijum, koji su ključni nakon presađivanja.

Jedna od čestih grešaka u uzgoju je previše azota u ranoj fazi razvoja, kao i dodavanje svežeg stajnjaka direktno uz koren, što može oštetiti biljku. Umesto toga, preporučuje se prirodna prihrana koja podstiče razvoj korena i jača biljku.

Kao efikasno rešenje izdvaja se mešavina suvog pekarskog kvasca, šećera i mlake odstajale vode, uz dodatak drvenog pepela neposredno pre zalivanja. Ovaj rastvor pomaže razvoju korisnih mikroorganizama u zemljištu, jača korenov sistem i doprinosi otpornijoj stabljici.

Smesa se ostavlja da odstoji nekoliko sati na toplom mestu, a zatim se koristi za zalivanje oko biljke, vodeći računa da voda ne ide direktno uz vrat korena. Preporuka je da se ovakva prihrana koristi na svakih 10 do 15 dana tokom intenzivnog rasta.

Osim paprika, ovaj prirodni rastvor može koristiti i drugim kulturama poput paradajz i krastavac, jer podstiče razvoj korena, cvetanje i kasnije formiranje plodova. Dodatak pepela posebno pomaže biljci da dobije kalcijum, koji je važan za zdrav razvoj plodova i otpornost tokom letnjih vrućina.