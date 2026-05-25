Ni skupo renoviranje ne garantuje da će stan izgledati moderno i luksuzno. Vrlo često utisak „jeftinog” prostora ne stvaraju nameštaj ili završni radovi, već sitni detalji, loše navike i greške u uređenju enterijera. Upravo zbog njih i najskuplji stan može da izgleda neuredno i zastarelo.

Dizajneri enterijera izdvojili su sedam stvari koje najčešće odaju utisak siromaštva i kvare izgled doma.

Haos i previše sitnica guše prostor

Vizuelni nered jedan je od najvećih problema u stanu. Magneti po frižideru, šarene flaše deterdženata, kablovi po podu, gomila suvenira i dekoracija na svakoj polici stvaraju osećaj prenatrpanosti.

Stručnjaci kažu da upravo višak sitnica čini da prostor izgleda jeftino i neorganizovano. Moderni enterijeri danas se oslanjaju na minimalizam — manje stvari, ali pažljivo odabrane i uredno raspoređene.

Umesto gomile ukrasa, dovoljno je imati jedan upečatljiv detalj u prostoriji, poput slike, lampe ili zanimljive vaze.

Jedan luster na plafonu izgleda zastarelo

Samo jedno centralno svetlo u sobi danas se smatra velikom greškom u uređenju enterijera. Hladno svetlo sa plafona često čini prostor ravnim i bez atmosfere.

Savremeni stanovi koriste višeslojno osvetljenje - kombinaciju lustera, podnih lampi, zidnih lampi, stonih svetiljki i diskretne LED rasvete. Upravo takvo osvetljenje prostoru daje toplinu i luksuzniji izgled.

Garniture nameštaja više nisu poželjne

Kompletno isti nameštaj iz jedne kolekcije, posebno masivne dnevne sobe i klasični setovi za spavaće sobe, danas deluju zastarelo.

Dizajneri sada kombinuju različite komade, mešaju teksture i ubacuju vintage detalje ili upečatljive akcentne komade. Takav enterijer izgleda originalnije i skuplje.

Jeftin tekstil odmah odaje utisak

Zavese, tepisi i jastuci imaju ogroman uticaj na izgled prostora. Kratke zavese, sjajne sintetičke tkanine, izbledele kuhinjske krpe i stari dekorativni jastuci mogu potpuno da pokvare utisak čak i luksuznog stana.

Stručnjaci preporučuju prirodne materijale i neutralne tonove. Dobar tepih, kvalitetne zavese do poda i uredan tekstil momentalno podižu izgled enterijera.

Lažni „luksuz” se odmah primeti

Plastični paneli koji imitiraju ciglu, folije sa efektom mermera, jeftine foto-tapete i linoleum koji glumi parket spadaju među najveće greške u uređenju.

Dizajneri ističu da jednostavni i kvalitetni materijali uvek izgledaju bolje od loših imitacija luksuza.

Stare i pohabane stvari kvare utisak doma

Napukle šolje, izbledela posteljina, stari peškiri i izgreban nameštaj stvaraju utisak zapuštenosti, bez obzira na to koliko je stan skup.

Posebno loš utisak ostavljaju prepuni balkoni i čuvena „kesa puna kesa”, koju mnogi i dalje drže u kuhinji.

Veštačko cveće i loš dekor pojeftinjuju enterijer

Jeftino veštačko cveće, zavese sa perlicama, ogromni ramovi sa reprodukcijama i gomila nasumičnih suvenira često čine da prostor izgleda kičasto.

Dizajneri smatraju da moderan enterijer treba da bude čist, jednostavan i pažljivo osmišljen. Upravo pažnja prema detaljima pravi razliku između doma koji izgleda luksuzno i onog koji samo pokušava da ostavi takav utisak.