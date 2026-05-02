Vlakna su nutrijent koji ljudi danas često „maksiraju“ u ishrani. I to su dobre vesti, s obzirom na to da samo 1 od 20 Amerikanaca unosi preporučenu količinu vlakana svakog dana.

Za poređenje, preporučeni unos vlakana za odrasle je između 21 i 38 grama dnevno. Vlakna imaju brojne prednosti i mogu smanjiti rizik od stanja poput bolesti srca, dijabetesa i problema sa varenjem. A postoji i jedan način da vlakna budu još korisnija za creva: polifenoli!

Šta su polifenoli i zašto ih treba jesti uz vlakna?

Polifenoli su antioksidansi koji se nalaze u biljkama i pomažu u borbi protiv slobodnih radikala. To je važno jer slobodni radikali mogu doprineti razvoju određenih bolesti i smanjenju imuniteta, objašnjava Rebeka Gudrič, registrovana dijetetičarka i zdravstvena edukatorka u kompaniji ,,L.A. Care Health Plan".

Kada jedete namirnice koje sadrže polifenole, oni se apsorbuju u debelom crevu i tamo pomažu zdravlju creva, kaže ona.

„Polifenoli mogu delovati poput prebiotskih vlakana i doprineti zdravlju creva podsticanjem rasta korisnih bakterija“, kaže Gudričova za Real Simple. „Zdrave bakterije u digestivnom traktu poboljšavaju redovnost stolice, apsorpciju hranljivih materija i upravljanje određenim hroničnim gastrointestinalnim stanjima.“

Kada se vlakna i polifenoli kombinuju, njihovo delovanje je jače nego kada se konzumiraju odvojeno.

„Vlakna mogu pojačati aktivnost polifenolnih jedinjenja, čime se poboljšavaju njihova antioksidativna svojstva“, objašnjava Gudričova. „Dijetetska vlakna mogu usporiti oslobađanje polifenola tako da se većina apsorbuje u debelom crevu, gde pružaju korisne efekte za zdravlje varenja i imunog sistema.“

Dakle, kombinovanje polifenola i vlakana donosi antioksidativni efekat i poboljšava rast dobrih bakterija u crevima. „Kada postoji ravnoteža bakterija u mikrobiomu creva, poboljšava se zdravlje varenja“, kaže Gudričova.

Srećom, mnoge namirnice bogate vlaknima, poput voća i povrća kao što su bobičasto voće i brokoli, sadrže i polifenole. Drugi izvori ovih jedinjenja su crna čokolada, crni čaj i kafa, navodi Gudričova.

