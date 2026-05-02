Kejti Holms poseduje redak talenat da u fokus vrati komade za koje smo verovali da su ostali zarobljeni u modnoj prošlosti.

Njen najnoviji ,,ulov" su teksas tregerice, koje je nedavno prošetala ulicama Njujorka u opuštenoj, ali izrazito romantičnoj verziji. Odabrala je vrlo širok model i uparila ga sa lepršavom roze bluzom sa karnerima i minimalističkim crnim baletankama.

Ovim spojem je komadu koji često prati reputacija ,,previše ležernog" podarila ženstvenu i blago ,,edgy" notu, dok je stajling zaokružila zlatnim alkama i avijatičarskim naočarima.