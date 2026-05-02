Kejti Holms poseduje redak talenat da u fokus vrati komade za koje smo verovali da su ostali zarobljeni u modnoj prošlosti.
Njen najnoviji ,,ulov" su teksas tregerice, koje je nedavno prošetala ulicama Njujorka u opuštenoj, ali izrazito romantičnoj verziji. Odabrala je vrlo širok model i uparila ga sa lepršavom roze bluzom sa karnerima i minimalističkim crnim baletankama.
Ovim spojem je komadu koji često prati reputacija ,,previše ležernog" podarila ženstvenu i blago ,,edgy" notu, dok je stajling zaokružila zlatnim alkama i avijatičarskim naočarima.
Ovo nije njen prvi susret sa ovim trendom, jer ih je nosila i prošlog leta, ali tada u znatno užem kroju. Ove sezone, Kejti kao da oživljava pun sjaj devedesetih.
Simbol urbane kulture
Iako su nastale još krajem 19. veka kao izdržljiva oprema za radnike i farmere, tregerice su postale simbol urbane kulture devedesetih - nosile su se široko, često sa jednom otkačenom naramenicom, uz kačkete i bele majice. Od muzičke ikone Alije do Sare Džesike Parker, ovaj komad je tada bio nezaobilazan deo estetike ulične mode.
Ipak, od tog zlatnog doba, tregerice nikada nisu u potpunosti ponovo pokorile modni svet. Iako ih zvezde poput Hejlii Biber i Blejk Lajvli povremeno vrate u centar pažnje, a modne kuće kao što su ,,Chanel" reinterpretiraju na pistama, one i dalje dele mišljenja modne publike. Za jedne su previše vrećaste i nezahvalne za figuru, za druge previše stroge u uskim varijantama, pa je njihov povratak uvek oprezan, prenosi Elle.
