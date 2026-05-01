Uređenje dvorišta i terasa poslednjih godina postalo je pravi trend, ali održavanje tih površina često zna da zada glavobolju.

Mnogi odmah posežu za skupim sredstvima za čišćenje ili jakim mašinama poput perača pod pritiskom, međutim stručnjaci tvrde da rešenje može biti mnogo jednostavnije – i već se nalazi u vašem domu.

Naime, običan prašak za veš, koji koristimo za pranje garderobe, sve češće se koristi i za čišćenje ploča u dvorištu i na terasi. Prema rečima stručnjaka za održavanje popločanih površina, ovaj proizvod odlično uklanja tvrdokorne mrlje, nataloženu prljavštinu, ali i mahovinu i alge koje se vremenom stvaraju.

Pre nego što krenete sa čišćenjem, važno je da pripremite prostor. Najpre sklonite baštenski nameštaj kako biste izbegli oštećenja, a zatim dobro počistite površinu metlom kako biste uklonili krupnije nečistoće poput lišća i peska.

Nakon toga napravite jednostavnu mešavinu - dovoljna je mala količina praška za veš i topla voda. Tu smesu ravnomerno nanesite na ploče i ostavite da deluje oko deset minuta, kako bi aktivne supstance počele da razgrađuju prljavštinu.

Zatim površinu lagano istrljajte mekanom četkom. Važno je da ne koristite pregrube alate kako ne biste oštetili spojeve između ploča, jer su oni ključni za stabilnost i dugotrajnost cele površine.

Na kraju sve dobro isperite čistom vodom kako biste uklonili ostatke deterdženta i prljavštine. Ako su pojedini delovi jače zaprljani, postupak možete ponoviti.

Stručnjaci takođe savetuju da s vremena na vreme proverite stanje spojeva između ploča, jer upravo njihovo održavanje produžava vek trajanja terase i čuva njen uredan izgled.