Prva dama Amerike, Melanija Tramp, za susret s kraljicom Kamilom u Beloj kući izabrala je elegantno belo izdanje s američkim potpisom, osmišljeno kao odmeren spoj protokola, dnevne svečanosti i diplomatske simbolike.

Supruga američkog predsednika ugostila je britanski kraljevski par tokom državne posete kralja Čarlsa III i kraljice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama, a njen stajling odmah je privukao veliku pažnju. Pojavila se u besprekorno krojenom belom kompletu koji uključuje strukirani sako i midi suknju uske linije, uz šešir širokog oboda i salonke u istoj, svetloj paleti.

Za svečani doček na južnom travnjaku Bele kuće izabrala je kreaciju modne kuće Ralph Lauren, šešir brenda Eric Javits te salonke Manolo Blahnik. Ovakav izbor savršeno se uklapa u njen prepoznatljiv stil: čiste, arhitektonske linije, neutralne boje i snažna, jasno definisana silueta.

Bela boja je u ovom kontekstu delovala izuzetno promišljeno. U dnevnom, svečanom okruženju Bele kuće, stajling je bio dovoljno formalan za kraljevski susret, ali bez suvišne teatralnosti. Strukirani sako s decentnim kopčanjem i suknja ispod kolena prizvali su estetiku klasičnih prvih dama, dok je šešir celom izdanju dao izražen ceremonijalni ton.

Izbor Ralph Lauren nije slučajan. Reč je o jednom od najprepoznatljivijih američkih dizajnerskih imena u kojoj se ogleda klasična, profinjena vizija američke elegancije. U kontekstu državne posete britanskog kraljevskog para, ovaj izbor nosi i jasnu simboliku – poštovanje protokola uz isticanje domaće modne scene.

