U isto vreme, Venera pravi harmoničan aspekt sa Saturnom, što donosi mogućnost da se finansijske obaveze “zatvore”, da se dugovi racionalizuju ili da se kroz disciplinu konačno dođe do stabilnijeg novčanog toka. Ovaj aspekt posebno pomaže onima koji su već dugo u fazi odricanja i kontrole troškova.

Zbog kombinacije ovih uticaja, najjače reakcije osećaju zemljani znaci, Bik, Devica i Jarac.

Bik je znak kojim vlada Venera, pa direktno oseća promene u finansijskim tokovima. Kada Venera pravi stabilne aspekte sa Saturnom, Bik dobija priliku da materijalno “zategne” situaciju, zatvori dugove ili dobije povraćaj stabilnosti kroz konkretan priliv ili rasterećenje obaveza.

Devica reaguje na Saturnovu energiju jer je to znak discipline, reda i finansijske analize. Ovaj period Devicama donosi mogućnost da konačno završe dugoročne obaveze ili pronađu način da stabilizuju budžet kroz dodatni, ali praktičan izvor prihoda.

Jarac, kao znak kojim vlada Saturn, najdirektnije oseća ovaj tranzit. Kada Saturn dobije podršku Venere i Jupitera, Jarčevi ulaze u fazu “naplate dugog rada” – ne kroz sreću, već kroz stabilizaciju i konkretno zatvaranje finansijskih ciklusa.

Zbog toga se upravo ova tri znaka izdvajaju u periodu oko 8. juna, kada se simbolično zatvara jedan finansijski krug i otvara prostor za stabilniji novčani tok. U astrološkom smislu, nije reč o iznenadnom dobitku, već o rasterećenju koje dolazi kao rezultat prethodnog perioda discipline i strpljenja.