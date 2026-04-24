Rak materice često se ogleda simptomima poput neuobičajenog vaginalnog krvarenja, neobičnog iscetka i bolova u karlici. Abnormalno krvarenje, naročito ono koje se javi nakon menopauze, često je rani znak bolesti. Kako rak napreduje, mogu se javiti i nadutost te nenameran gubitak telesne težine. Rano otkrivanje ključno je za bolje ishode lečenja, a dijagnoza se postavlja transvaginalnim ultrazvukom i biopsijom, piše Health.com.

Prvi znakovi raka materice

Najčešći rani pokazatelji raka maternice uključuju neuobičajeno vaginalno krvarenje, bol ili pritisak u karilici te probleme s mokrenjem.

Neuobičajeno vaginalno krvarenje

Nepravilno vaginalno krvarenje najčešći je simptom raka materice. Pod tim se podrazumeva svako krvarenje van menstrualnog ciklusa ili bilo kakvo krvarenje nakon ulaska u menopauzu. Budući da krvarenje nakon menopauze nije normalna pojava, važno je odmah se javiti lekaru. Žene koje su prošle menopauzu izložene su većem riziku od razvoja raka materice.

Nepravilno krvarenje može biti obilno ili oskudno. Čak i blago, tačkasto krvarenje nakon menopauze može biti znak raka materice. Kod žena koje još imaju menstruaciju, nepravilno krvarenje može se manifestovati kao neuobičajeno obilne menstruacije ili krvarenje između dva ciklusa.

Neobičan iscedak iz grlića

Većina žena ima vaginalni iscedak tokom meseca, no važno je obratiti pažnju na promene. Neobičan iscedak može sadržati krv, biti crvene, ružičaste, bele ili smeđe boje, imati neprijatan miris ili izgledati poput gnoja.

Bol u karlici ili stomaku

Kako tumor raste, može stvarati pritisak na okolna tkiva i uzrokovati bol. Može se javiti osećaj pritiska, nadutosti u području karlice ili punoće u donjem delu stomaka. Takođe se može pojaviti bol u donjem delu leđa i nogama, kao i bol tokom polnog odnosa ili pražnjenja creva i bešike.

Simptomi u naprednoj fazi bolesti

Širenjem raka materice bolest može zahvatiti i druge delove tela. Simptomi koji se mogu pojaviti u kasnijim fazama uključuju nadutost, probavne smetnje, učestalo mokrenje i nenameran gubitak težine.

Nadutost nastaje kada tumor uzrokuje nakupljanje tečnosti u stomaku, što je poznato kao ascites, ili u limfnim čvorovima, što se naziva limfedem.

Ako se rak proširi na želudac ili debelo crevo, mogu se javiti bolovi u stomaku, zatvor ili proliv. Tumor koji pritiska bešiku ili karlicu može pojačati nagon za mokrenjem, a česti su i slab apetit te neočekivani gubitak kilograma.

Važno je napomenuti da i druga, nekancerozna stanja mogu uzrokovati simptome slične raku materice. Ako primetite bilo koji od mogućih simptoma, posetite lekara, no imajte na umu da uzrok može biti i benigne prirode.

Kada posetiti lekara

Ako sumnjate na simptome raka materice, preporučuje se poseta lekaru. Rano otkrivanje bolesti može poboljšati prognozu i povećati izglede za uspešno lečenje.

Obavezno se javite lekaru ako imate neuobičajeno vaginalno krvarenje, posebno nakon menopauze. Lekar opšte prakse uputiće vas ginekološkom onkologu, specijalisti za zloćudne bolesti ženskih reproduktivnih organa.

Dijagnostički postupak obično započinje razgovorom o simptomima i porodičnoj istoriji bolesti te fizikalnim i ginekološkim pregledom, iako sam pregled nije dovoljan za rano otkrivanje raka.

Ključna pretraga je transvaginalni ultrazvuk, pri kojem lekar sondom pregledava unutrašnjost materice tražeći tumore ili druge abnormalnosti. Ako ultrazvuk pokaže sumnjive promene, radi se biopsija endometrija, odnosno uzima se mali uzorak tkiva sluznice materice za daljnju analizu.

Najčešća pitanja o raku materice

Rak materice najčešće se javlja nakon menopauze, a prosečna starost u kojoj se postavlja dijagnoza je 60 godina. Retko se otkriva kod žena mlađih od 45 godina.

Ako se ne leči, bolest se iz materice može proširiti na obližnja tkiva i organe, poput limfnih čvorova, grlića materice, jajovoda i jajnika, a u kasnijim fazama i na udaljene delove tela, najčešće pluća. Iako svaki slučaj raka napreduje drugačije, ova bolest obično rano uzrokuje simptome, što omogućuje da se otkrije u fazi kada je lečenje najuspešnije.

