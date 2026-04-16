Farbanje kose kod kuće na prvi pogled deluje kao brzo i jeftino rešenje. Međutim, bez pravog znanja i iskustva, vrlo lako može dovesti do neželjenih rezultata – od neujednačene boje do ozbiljnog oštećenja vlasi.

Najčešći problemi koji nastaju su suva i beživotna kosa, porozna struktura, kao i nijansa koja nema veze sa onom na kutiji. Mnogi prave dodatnu grešku pa nanose više slojeva farbe, čime samo dodatno opterećuju kosu i pogoršavaju stanje.

Zdrava i lepa kosa počinje negom temena i pravilnim izborom proizvoda koji odgovaraju vašem tipu kose. Bez toga, svako farbanje može napraviti više štete nego koristi.

Stručnjaci upozoravaju da je ispravljanje grešaka nastalih kod kuće često dug i komplikovan proces. U salonima je takve propuste moguće korigovati, ali uz mnogo vremena, tretmana i novca.

Zato je važno da se pre većih promena dobro informišete i ne eksperimentišete olako. Kako kažu frizeri, kućno farbanje može delovati kao ušteda, ali dugoročno često izađe mnogo skuplje – i po vašu kosu i po vaš budžet.

Ako već farbate kosu kod kuće, postoje pravila koja mogu da vam sačuvaju kosu i spreče katastrofu:

Kako pravilno ofarbati izrastak

Najveća greška je nanošenje farbe na celu kosu svaki put. Farba se stavlja samo na izrastak – deo gde je nova kosa izrasla. Dužinu i krajeve dirajte samo ako je baš potrebno, i to kratko, pred kraj procesa (5–10 minuta), da osvežite boju.

Ne preskačite test pramena

Pre nego što nanesete farbu na celu glavu, probajte na malom pramenu. Tako ćete videti kako će boja zapravo ispasti – često nema veze sa slikom na pakovanju.

Nemojte držati farbu duže nego što piše

Mnogi misle „što duže – to bolje“, ali to samo isušuje kosu i može da je ošteti. Vreme delovanja postoji s razlogom – držite ga se.

Različite zone, različito vreme

Koren (izrastak) se uvek farba prvi jer sporije prima boju. Krajevi su porozniji i brzo „povuku“ pigment, pa se rade na kraju.

Pazite na učestalost farbanja

Farbanje na svake 3–4 nedelje je maksimum za izrastak. Češće od toga može ozbiljno oslabiti kosu.

Hidratacija je ključ

Posle farbanja obavezno koristite masku ili regenerator. Farba otvara dlaku i kosa gubi vlagu – bez nege brzo postaje suva i lomljiva.

Ne mešajte više različitih farbi napamet

Eksperimenti tipa „dodaću malo ove nijanse“ često završe neočekivanom bojom. Držite se jedne linije i proverene nijanse.

Ako želite veliku promenu – bolje salon

Iz tamne u svetlu, ili obrnuto – to kod kuće retko prođe bez problema. Tu je najbolje prepustiti se profesionalcima.

Ukratko: kućno farbanje može da prođe dobro, ali samo ako se radi pametno. Inače, jedna greška može da vas košta meseci oporavka kose.