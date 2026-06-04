Ovog leta će Merkur, planeta komunikacije, razmišljanja i intelekta, boraviti u emotivnom vodenom znaku Raka od 1. juna do 9. avgusta 2026. godine. To je neobično dug period, budući da Merkur obično u jednom znaku provede oko dve nedelje. Razlog je njegovo retrogradno kretanje, koje će dodatno pojačati uticaj ovog tranzita.
Kada Merkur uđe u Rak, način na koji razmišljamo i komuniciramo značajno se menja. Dok Merkur simbolizuje razum i racionalnost, Rak je znak emocija, intuicije i sećanja. Tokom ovog perioda misli će biti snažno povezane sa osećanjima, a komunikacija nežnija, pažljivija i usmerenija ka stvaranju osećaja sigurnosti. Umesto potrebe da uvek budemo u pravu, više ćemo težiti bliskosti, razumevanju i emotivnoj povezanosti sa drugima.
Ovaj tranzit može doneti veću empatiju, bolje razumevanje tuđih osećanja i lakše izražavanje sopstvenih emocija pred ljudima kojima verujemo. Istovremeno, podstiče kreativnost, posebno kroz pisanje i umetnost. Ipak, postoji i druga strana ovog tranzita. Mnogi bi mogli da idealizuju budućnost ili da previše lično doživljavaju tuđe komentare i postupke. Takođe, stari nerešeni konflikti i emotivne rane mogu ponovo isplivati na površinu.
Od 19. juna do 24. jula Merkur će biti retrogradan, što će dodatno pojačati emotivnu atmosferu. Kako je Rak znak povezan sa porodicom, korenima i uspomenama, u ovom periodu mogu se vratiti sećanja na prošle događaje, stare ljubavi ili porodične teme koje još nisu do kraja razrešene. Ovo je povoljan trenutak za introspekciju, vođenje dnevnika, kreativni rad i bolje razumevanje sopstvenih emocija, ali i period u kojem treba paziti da ne ostanemo zarobljeni u prošlosti.
Za Rakove, Ribe i Škorpije predstoji vreme preispitivanja i povlačenja u krug najbližih ljudi. Osetiće potrebu za mirom, introspekcijom i jačanjem emotivnih veza, dok će njihova prirodna kreativnost biti posebno izražena.
Bikovi, Device i Jarčevi mogli bi da dožive nalet inspiracije koji će im pomoći da razviju ideje koje će kasnije pretočiti u konkretne rezultate. Ovo je period u kojem će intuicija igrati važnu ulogu, čak i kod znakova koji se inače oslanjaju prvenstveno na praktičnost i logiku.
Ovnovi, Lavovi i Strelčevi mogli bi da se osećaju pomalo usporeno i nostalgično. Emocije će povremeno zamagliti njihovu uobičajenu odlučnost, pa bi trebalo da izbegavaju nagle reakcije i impulsivne odluke. Ako uspeju da pronađu unutrašnji balans, ovaj period može im pomoći da bolje čuju svoje stvarne potrebe i želje.
Blizanci, Vage i Vodolije verovatno će najviše osetiti izazove ovog tranzita. Kao znakovi koji prirodno teže racionalnosti i brzom tempu, mogli bi da se suoče sa pojačanom melanholijom i emotivnim preispitivanjem. Ključ za njih biće otvoreno izražavanje osećanja, umesto njihovog potiskivanja, kako bi lakše otpustili ono što ih opterećuje, prenosi Elle.
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