Od 19. juna do 24. jula Merkur će biti retrogradan, što će dodatno pojačati emotivnu atmosferu. Kako je Rak znak povezan sa porodicom, korenima i uspomenama, u ovom periodu mogu se vratiti sećanja na prošle događaje, stare ljubavi ili porodične teme koje još nisu do kraja razrešene. Ovo je povoljan trenutak za introspekciju, vođenje dnevnika, kreativni rad i bolje razumevanje sopstvenih emocija, ali i period u kojem treba paziti da ne ostanemo zarobljeni u prošlosti.

Za Rakove, Ribe i Škorpije predstoji vreme preispitivanja i povlačenja u krug najbližih ljudi. Osetiće potrebu za mirom, introspekcijom i jačanjem emotivnih veza, dok će njihova prirodna kreativnost biti posebno izražena.

Bikovi, Device i Jarčevi mogli bi da dožive nalet inspiracije koji će im pomoći da razviju ideje koje će kasnije pretočiti u konkretne rezultate. Ovo je period u kojem će intuicija igrati važnu ulogu, čak i kod znakova koji se inače oslanjaju prvenstveno na praktičnost i logiku.

Ovnovi, Lavovi i Strelčevi mogli bi da se osećaju pomalo usporeno i nostalgično. Emocije će povremeno zamagliti njihovu uobičajenu odlučnost, pa bi trebalo da izbegavaju nagle reakcije i impulsivne odluke. Ako uspeju da pronađu unutrašnji balans, ovaj period može im pomoći da bolje čuju svoje stvarne potrebe i želje.