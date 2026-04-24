„Začepljene arterije mogu dovesti do mnogih zdravstvenih problema i ovaj problem ne treba shvatati olako“, ističe Tomi Mišel, porodični lekar u Americi, koji takođe praktikuje holistički pristup medicini. Ateroskleroza može biti veoma opasna, ali se, s druge strane, relativno lako može i sprečiti.

Dr Mišel ističe za portal Eat This da su začepljene arterije „tihi ubica” i da često nema jasnih znakova sve do velikih zdravstvenih problema kao što su srčana insuficijencija, moždani udar, koronarna bolest...

„Ako se uhvate dovoljno rano, vežbanje i promene u načinu života mogu pomoći u smanjenju rizika pre nego što dođe do značajne štete. Ograničavanje i izbegavanje određenih namirnica može pomoći u smanjenju rizika od ateroskleroze i održavanju holesterola pod kontrolom“, dodao je on.

On je naveo i pet namirnica koje su najopasnije za nastanak ovog stanja, naravno kada su prečesto i u prevelikim količinama na našem jelovniku. Ako je njihova potrošnja umerena ili retka, to je u redu.

Suvo meso

„Većina ljudi nije svesna visokog nivoa soli i drugih konzervansa koji se nalaze u suvom mesu, što ih dovodi do toga da ga konzumiraju previše, daleko iznad preporučenog dnevnog unosa, koji trenutno iznosi oko 70 g crvenog mesa dnevno“, kaže ovaj stručnjak.

Maslac

„Maslac je divan način za aromatiziranje hrane, ali ključ njegove potrošnje je umerenost. Bez obzira koliko je ukusan, imajte na umu da njegov visok nivo zasićenih masti može dovesti do začepljenja arterija i povišenog nivoa lošeg holesterola“, napominje Mišel. On savetuje da se puter u nekim receptima zameni veganskim zamenama kao što su margarin od orašastih plodova ili semenki kad god je to moguće. Mišel ističe da ako recept zahteva rastopljeni puter, možete ga zameniti pireom od banane ili jabuke.



Biskvit

„Iako izgledaju malo i bezopasno, keksi su često veoma kalorični. Sastojci u njima kao što su puter, so i šećer čine ove poslastice hranom sa visokim sadržajem zasićenih masti. Biskvit Petit Beurre Foto: Instagram: Biskvit Petit Beurre Važno je zapamtiti da keksi sami po sebi nisu loši, kao ni bilo šta drugo, ako se konzumiraju umereno“, kaže doktor. Male promene mogu napraviti razliku. Birajte keks od celih žitarica, ili bez brašna i šećera, zaslađen medom. I dalje je slatka, ukusna užina, ali je mnogo bolja opcija za zdravlje.

Punomasni sir i mleko

„Važno je da razumete koliko mleka i sira treba da konzumirate svaki dan. Stručnjaci predlažu da ograničite unos na 2 porcije dnevno (oko 30 grama po porciji) i da kad god možete ovo da zamenite zdravijom varijantom, je biljno mleko“, ističe Mišel. Lekar savetuje da se u ishranu uvrsti kozji sir, ali sa manje mlečne masti, i obrano mleko ili grčki jogurt, koji je bogat proteinima, a malo masti.

Pržena hrana

„Pržena hrana obično zahteva dva ili čak tri puta više ulja nego druge metode kuvanja. Jedan od sjajnih načina da uživate u hrani koja ima ukus kao pržena je da je ispečete. To je laka i brza alternativa, a podjednako je ukusna. Takođe, ako u hranu dodate ukusne začine, imaćete ukusnu hranu bez obzira na to kako je pripremite“, objašnjava Mišel. Brojne medicinske studije dokazuju da postoje namirnice koje mogu začepiti vaše arterije ako ih stalno konzumirate u velikim količinama.

Začepljene arterije nastaju kada se na njima nakuplja plak, ograničavajući protok krvi u tkiva i vitalne organe u telu. Ovo stanje je poznato i kao ateroskleroza, a ljudi često žive sa ovim stanjem i ne znaju da ga imaju, iako značajno narušava kvalitet svakodnevnog života.


