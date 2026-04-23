Sunđeri za sudove nalaze se u gotovo svakoj kuhinji i godinama su nezaobilazan deo svakodnevnog čišćenja. Koristimo ih ne samo za pranje tanjira, već i za brisanje radnih površina, sudopere i drugih delova kuhinje. Ipak, čini se da im polako ističe rok trajanja – barem kada je reč o održavanju higijene radnih površina.

Iako su praktični za sudove, sunđeri često ne čiste površine onako kako očekujemo. Bez dovoljno deterdženta mogu samo razmazivati prljavštinu i širiti je dalje. Sa druge strane, krpa upija vlagu, masnoću i ostatke hrane, ostavljajući utisak stvarne čistoće. To je posebno važno kada želite brzo da prebrišete radnu površinu i nastavite sa pripremom obroka.

Tokom kuvanja kuhinja se lako pretvori u haos – kapljice, masnoća i nered brzo se gomilaju. U tim trenucima ključ nije u dodatnim sredstvima, već u jednostavnoj navici – da vam krpa uvek bude pri ruci. Upravo zato se u profesionalnim kuhinjama čisti usput, a ne tek na kraju.

Obratite pažnju na higijenu

Sunđeri teško podnose toplotu i brzo menjaju strukturu, upijaju neprijatne mirise i postaju idealno mesto za razvoj bakterija. Krpe su u tom smislu praktičnije – lako se ispiraju vrućom vodom, ne deformišu se brzo i sporije zadržavaju mirise.

Još jedan problem sa sunđerima je to što često izgledaju čisto i kada to nisu. Bakterije se zadržavaju u njihovoj unutrašnjosti, dok kod krpe odmah vidite kada je vreme za pranje ili zamenu.

Zato stručnjaci savetuju da se sunđer koristi isključivo za sudove, a krpa za sve ostalo. Birajte pamučne ili vafl krpe koje dobro upijaju, redovno ih perite i ne ostavljajte mokre i zgužvane. Ova mala promena može značajno poboljšati higijenu u kuhinji i učiniti kuvanje lakšim i prijatnijim.