Ana Vintur privukla je svu pažnju na početku Met Gala 2026, kada se među prvima pojavila na stepenicama The Metropolitan Museum of Art.





Eminentna urednica u Šanelu

Za ovu godinu, čija je tema "Costume Art", a dress code "Fashion is Art", Vintour je ponudila svoju interpretaciju u skladu sa stilom koji je godinama definiše. Nosila je tirkizni pernati sako preko tirkizno-crne haljine, kreacije modne kuće Šanel.

Kao i uvek, zadržala je svoj prepoznatljiv izgled, bob frizuru sa šiškama i velike sunčane naočare. Stajling je upotpunila crnim sandalama na štiklu i upečatljivom ogrlicom sa dragim kamenjem. Ali moramo priznati da sa obućom, kao i po običaju nije zablistala.





Iako je među prvima stigla, očekivalo se da će joj se ubrzo pridružiti ovogodišnje kopredsedavajuće, među kojima su Bijonse, povratnica na Met Galu posle deset godina, zatim teniserka Venus Vilijams i glumica Nikol Kidman.

Među počasnim predsedavajućima su i Loren Sančez Bezos i Džef Bezos, što je izazvalo određene kontroverze zbog njihovog uticaja i donacija događaju. Ipak, Ana Vintur je na to reagovala smireno.





Nova generacija u Vogu

U međuvremenu, u poslovnom delu, Vintur je najavila promene u svojoj ulozi u izdavačkoj kući Condé Nast, gde sada preuzima funkciju glavnog direktora sadržaja, dok je za Vog imenovana nova naslednica, Chloe Malle.

Chloe je istakla da joj je čast da preuzme tu ulogu, ali i da će Vintur i dalje ostati njena mentorka i važna figura u redakciji.

Ana je naglasila da je njen cilj da pomogne novoj generaciji urednika da razvijaju nove ideje i modernizuju način rada velikih medijskih kuća.



