Milano, kao i svake godine, postaje epicentar dizajna, arhitekture i stila tokom ,,Milan Design Week"-a.
U ovom živopisnom okruženju, Margo Robi pojavila se sa besprekorno promišljenim stilom, još jednom potvrđujući svoj status modne ikone. Došla je povodom otvaranja nove prodavnice ,,RH flagship store" na ,,Corso Venezia" - palata u neo-renesansnom stilu transformisana u hibridni prostor koji spaja galeriju, maloprodaju i ugostiteljstvo - a njen izgled savršeno oslikava sofisticirani milanski šik.
Margo Robi izazvala je pravu senzaciju u kompletnom ,,Armani" izdanju. Izabrala je tamnosivo odelo koje je slojevito i efektno ga stilizovala: veliki blejzer sa naglašenim ramenima, široke plisirane pantalone, laganu košulju i tanak džemper preko nje. Ova precizna slojevitost dala je klasičnoj kombinaciji savremeni karakter.
Neočekivan detalj
Kako bi razbila strogost odela, glumica je dodala neočekivani detalj: crveno-zlatni kaiš koji naglašava struk i unosi dinamiku u stajling. Na reveru blejzera bio je i efektan broš. Ravne kožne cipele u bordo nijansi savršeno su se uklopile sa kaišem, dok crna torba brenda ,,Chanel" zaokružuje ceo izgled.
U ovom stajlingu umetnost slojevitog oblačenja dolazi do punog izražaja: košulja ispod džempera, prsluk ispod blejzera… Svaki sloj deluje kao pažljivo osmišljena stilska celina. Ovakav pristup pretvara sivo odelo u pravo platno za modni izraz, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)