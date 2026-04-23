"Ceo moj 10-godišnji brak je bio laž": Krila neverstvo muža od svih, sve dok nije završila u bolnici...

Šta radite kada ste u braku sa čovekom koji vas je emotivno izdao

Autor:  Slobodanka Ćorić
23.04.2026.15:41
Obećao mi je da se takav trenutak slabosti neće ponoviti

"Bila sam supruga i majka koja je ostala kod kuće, koja je osuđivala druge ljude kada su im se životi raspali, a onda je ceo moj život jednostavno srušio". Dok su njene male ćerke dremale u sobi, Dru je iz dosade pretraživala internet. Majka iz SAD je upravo počela da skroluje kada su na ekranu iznenada počele da se pojavljuju poruke sa telefona njenog muža. Bio je to njegov kompjuter, pa ih je u početku jednostavno ignorisala. Ali kako je sve više poruka ispunjavalo ekran... nije mogla da ne pročita nekoliko.

„Otkrila sam da se moj muž sreo sa nekim dok sam bila odsutna sa našim devojkama za vikend“, napisala je majka dvoje dece na Love Vhat Matters. „Razgovarao je s njom sa tako ležernom udobnošću i lakoćom. „Ne znam šta me je više pogodilo – činjenica da sam bila prevarena ili činjenica da smo samo dva dana pre toga pričali o tome koliko smo srećni što je naš brak izdržao test vremena.
 

"Obećao mi je da se neće ponoviti"

Dru je uradila jedino što je mogla da uradi u tom trenutku – pozvala je mamu. Suze su joj tekle niz lice, jedva je izgovarala reči. Za sat vremena vozila se sa svoje dve usnule ćerke, koje su tada imale šest meseci i tri godine, do kuće svojih roditelja udaljene skoro šest sati.

„Osećala sam se bespomoćno i slabo, kao da sam ništa bez njega“, rekla je Dru. „Pa, sam mu se vratila posle nedelju dana. „Obećao mi je da se takav trenutak slabosti neće ponoviti". Verovala sam mu jer nisam želela da verujem niti da prihvatim bilo koju drugu alternativu.

Tako je Dru progutala svoju tugu i umesto toga uložila svu svoju energiju u popravljanje veze. Nikada nikome nije spomenula neverstvo svog muža, istinski verujući da je to prošlost. Sve do jedne noći kada je Dru završila u bolnici sa bolovima u grudima. „Saznala sam da sam trudna i da sam izgubila bebu u jednom danu“, rekla je.

„Ne mogu stvarno da opišem taj trenutak iznutra, jer s vremena na vreme još uvek prolazim kroz te emocije. Nisam shvatala koliko je neverstvo mog muža uticalo na mene do tada. Šta radite kada ste u braku sa čovekom koji vas je emotivno izdao i uništio vaše samopouzdanje, a izgubite bebu za koju niste ni znali da ste trudni?“
 

"Ceo moj 10-godišnji brak je bio laž"

Dru je krenula na put samoprihvatanja – učenje da voli sebe uprkos svemu što se dogodilo. Bilo je samo dva meseca kasnije kada je Dru proveravala svoju e-poštu kada se pojavilo čudno ime. „Kada sam pritisnula pretragu, pojavile su se višegodišnje neverstvo i afere sa raznim ženama koje je napravio“, rekao je Dru.

"Jednokratni incident’ je zapravo bio jedan od mnogih slučajeva koji su se dešavali skoro tokom celog mog braka. Ceo moj 10-godišnji brak je bio laž. Nisam ni poznavala čoveka pored koga sam spavala. Udala sam se za stranca. Isti čovek koji je rekao da me nikada neće prevariti i voleo me više nego što me je bilo ko drugi, lagao i izdao.

Ispostavilo se da je njen muž godinama varao. Dok je Dru listala stotine poruka, koje su dolazili sa slikama, osećala se iznenada bolesnom. „Sećam se da sam se osećala tako povređeno“, rekla je Dru. „

"Trebalo mi je skoro 18 meseci da izađem iz tog braka. "Ali izašla sam. Oslobodila sam se njega. Pobegla sam. Osećam se kao da sam živela dva života - i kao da je moj život konačno počeo."
 

"To me je primoralo da preuzmem kontrolu nad svojim životom"

Dru je potpuno obnovila svoj život, čak se i udala za pravu ljubav svog života ranije ove godine. Ali koliko god da voli svoj novi život, postoji deo nje koji nastavlja da tuguje za užasom koji je pretrpela u prethodnom braku.

"Još uvek boli pomisao da bi neko mogao da uradi ovako nešto drugoj osobi“, rekla je ona.

„Boli da se setim da moram da se testiram dva puta i da odgovorim na pitanja zašto se testiram kada sam u braku. „Boli me pomisao da će moja deca zauvek živeti u dve kuće. „Ali ovo iskustvo me je nateralo da se promenim. Nateralo me je da preuzmem kontrolu nad svojim životom. "To me je primoralo da izađem iz moje zone komfora i uđem u stanje rekreacije sebe. Danas mi je bolje nego što sam ikada bio s njim u tom životu."

