Iako kosa u proseku može da poraste i do 15 centimetara godišnje, bez odgovarajuće nege taj rast se teško primeti.

Izgled i kvalitet kose ne zavise samo od genetike, već i od načina održavanja. Kada se spoljašnji sloj dlake ošteti, ne može da se obnovi, pa vidljivi deo vlasi ne može da se regeneriše. Zbog toga šišanje nije samo estetska navika, već važan korak za očuvanje zdravlja kose.

Zašto je redovno šišanje važno

Ako se to zanemari, oštećenje se širi duž cele dlake. Zato šišanje ne znači gubitak dužine, već sprečavanje daljeg propadanja i očuvanje kvaliteta.

Koliko često treba skraćivati kosu

Ne postoji univerzalno pravilo, jer sve zavisi od tipa kose i načina na koji se ona tretira.

Kratke frizure treba održavati na svakih 4 do 6 nedelja kako bi zadržale oblik.

Dugu i tanku kosu je poželjno skraćivati na svaka 2 do 3 meseca zbog veće sklonosti lomljenju.

Kovrdžavu kosu je dovoljno šišati otprilike na dva meseca, jer oštećenja nisu odmah vidljiva.

Farbana i često stilizovana kosa zahteva skraćivanje na 6 do 8 nedelja zbog dodatnog opterećenja.

Na rast kose utiču i unutrašnji faktori kao što su ishrana, hormoni i opšte zdravstveno stanje. Nedostatak određenih nutrijenata ili upotreba pojedinih lekova može usporiti rast i promeniti kvalitet kose.

Znaci da je vreme za šišanje