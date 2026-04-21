Butterfly frizura je hit ovog proleća. Daje efekat kraće kose bez šišanja i savršen je izbor za sve koji žele promenu bez rizika.

Ako razmišljate o promeni frizure, ali vas već sama pomisao na makaze pokoleba – niste jedini. Mnoge žene žele osveženje, ali ne žele da se odreknu dužine. Upravo zato je ponovo u fokusu frizura koja spaja oba sveta – izgled kraće kose uz zadržanu dužinu. Reč je o takozvanoj „butterfly“ frizuri, odnosno „leptir rezu“, koji je već nekoliko sezona popularan, a ovog proleća vraća se na velika vrata.

Iluzija kraće kose bez drastičnog šišanja

Posebnost ove frizure je u slojevitom šišanju. Oko lica i u gornjem delu kose nalaze se kraći pramenovi, dok donja dužina ostaje gotovo nepromenjena. Rezultat je efekat kao da imate dve frizure u jednoj – možete je nositi kao dugu ili je stilizovati tako da izgleda kraće i razigranije.

Ovu frizuru osmislila je frizerka Sunnie Brook, sa idejom da ponudi rešenje svima koji žele promenu bez velikog rizika. Gornji slojevi obično seku nekoliko centimetara ispod brade, što licu daje više dinamike i mekoće.

Kome najbolje pristaje?

Butterfly frizura najlepše dolazi do izražaja na kosi koja je duža od ramena. Posebno dobro izgleda na talasastoj ili blago kovrdžavoj kosi, jer tekstura dodatno naglašava slojeve i daje volumen.

Kod veoma tanke kose potreban je oprez, jer izraženo slojevanje može učiniti da kosa deluje još ređe. U tom slučaju je važno da frizer prilagodi rez strukturi kose.

Zašto je toliko popularna?

Jedna od najvećih prednosti ove frizure je praktičnost. Ne zahteva česte odlaske kod frizera, jer zadržava lep oblik čak i kada kosa izraste.

Uz to, pruža mnogo mogućnosti za stilizovanje: