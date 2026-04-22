Nedavna smrt glumca James Van Der Beek još jednom je skrenula pažnju na sve češće slučajeve raka debelog creva, posebno kod osoba mlađih od 50 godina.

Prema podacima Cancer Research Institute, čak jedna od pet osoba kojima se dijagnostikuje ovaj oblik raka mlađa je od 55 godina. Iako uzroci nisu do kraja razjašnjeni, gastroenterolog Partha Nandi smatra da ishrana igra ključnu ulogu.

„Verujem da je način ishrane jedan od glavnih razloga porasta raka debelog creva. Danas jedemo mnogo visoko prerađene hrane koja ima malo vlakana, a puno šećera“, kaže on, dodajući da takva ishrana narušava crevni mikrobiom i povećava rizik od bolesti.

Otkrio je i kako izgleda njegov svakodnevni jelovnik.

Doručak

Za doručak najčešće bira jogurt sa voćem, koje daje prirodnu slatkoću bez dodatog šećera.

Jogurt je bogat probioticima koji hrane „dobre“ bakterije u crevima, što je ključno za zdravlje. Ističe da je raznovrsnost važna, pa menja vrste voća – od borovnica do ananasa.

„Važno je unositi različite namirnice, a ne jesti stalno isto“, naglašava.

Ručak

Ručak mu je najobilniji obrok u toku dana, ali ga ne jede odjednom.

„Rasporedim ga tokom nekoliko sati, jer tada telu treba najviše energije“, objašnjava.

Najčešće bira bogate salate sa sastojcima poput leblebija, kuvanih jaja, lososa i kinoe. Zahvaljujući takvom obroku, nema potrebu za grickalicama poput čipsa ili slatkiša.

Večera

Večera je jednostavna i lagana – bazirana na povrću poput brokolija ili karfiola, uz izvor proteina kao što su piletina, riba ili biljne alternative.

U kuhinji često koristi začine poput kurkume, kima i đumbira, koji imaju protivupalna svojstva.

„Večeru posmatram kao obrok koji pomaže telu da se oporavi i smanji upale pre spavanja“, kaže on.

Izbegava gazirana pića i alkohol jer negativno utiču na zdravlje creva.

San kao ključ zdravlja

Iako nije hrana, san smatra jednako važnim.

Naziva ga „hranom za mozak“ i trudi se da spava najmanje sedam sati svake noći, jer kvalitetan odmor jača imunitet i pomaže regeneraciju organizma.

„San je hrana za vaš imuni sistem i celo telo“, poručuje.

Ishrana bogata vlaknima, raznovrsne namirnice i zdrav način života mogu igrati veliku ulogu u smanjenju rizika od ozbiljnih bolesti.

Male promene u svakodnevnim navikama često prave najveću razliku.