Verovatno ste već primetili da su se tufne vratile kao nezaobilazan trend.
Ovaj dezen osvežava svaku kombinaciju i unosi retro šarm inspirisan pedesetim godinama. Iako smo navikli na njihovu najklasičniju crno-belu varijantu, tufne sada evoluiraju ka novim paletama - pre svega ka braon i ledeno plavoj boji.
Nova paleta tufni
Ove sezone, tufne se iznova definišu kroz savremene i sofisticirane nijanse. Braon, koja se danas smatra ,,novom crnom", pronašla je put i do letnjih garderobera, donoseći nežan i topao izgled. Istovremeno, ledeno plava se nameće kao ključna boja za 2026. godinu prema Pinterestu, što je potvrdila i Lejdi Gaga, pojavivši se u ovoj nijansi tokom nastupa Bad Banija na Super Boulu.
Ove sezone došlo je do preklapanja tri prolećna trenda: tufne, braon i ledeno plava. Ova kombinacija već dominira društvenim mrežama, gde svakodnevno viđamo nove stilske predloge. Daleko od stroge klasike koju vezujemo za ikone iz pedesetih, u fokusu su sada znatno smelija rešenja.
Kako nositi plave i braon tufne?
Tufne viđamo na satenskim midi suknjama u kombinaciji sa plavim košuljama i patikama, ali i na lepršavim maksi haljinama uz ravne sandale.
Za minimalistički izgled, tu su kapri pantalone sa tufnama uz belu majicu i baletanke, kao i asimetrični topovi upareni sa bermudama i visokim potpeticama. Rezultat je razigran i moderan trend, idealan za šik i odvažan stajling, prenosi Elle.
