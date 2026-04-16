"Vispi" šiške izdvajaju se kao jedan od vodećih trendova za leto, jer nude osveženje izgleda bez velikih promena i komplikovanog stilizovanja. Reč je o laganim, prozračnim i blago razređenim šiškama koje nežno uokviruju lice, ističu crte i daju prirodan, ženstven efekat.

Za razliku od klasičnih gustih šiški, ove su mekše, slojevite i deluju opušteno, pa lice izgleda svežije i skladnije. Njihova popularnost leži u jednostavnosti, jer ne zahtevaju svakodnevno feniranje, dobro izgledaju i kada su blago neuredne i lako se uklapaju u različite dužine i tipove kose.

Trend potiče iz korejske beauty scene, koja neguje prirodan izgled, a brzo su ga prihvatile i svetske zvezde. Svaka ih nosi na svoj način, od ležernih do elegantnih varijanti, što dodatno potvrđuje njihovu prilagodljivost.

Velika prednost ovih šiški je i praktičnost, jer se sporije maste, ne traže često šišanje i lepo izgledaju čak i dok izrastaju. Zbog toga su idealne za žene koje žele urednu frizuru bez previše obaveza.

Stilizovanje je jednostavno: za svakodnevni izgled dovoljan je sprej za teksturu i malo oblikovanja prstima, dok se za elegantniji efekat mogu blago fenirati ili uviti ka licu.

Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, "vispi" šiške su odličan izbor za sve koji žele promenu bez rizika, jer se lako uklapaju u različite stilove i jednostavno se puštaju da izrastu ako se predomislite, izvor Stil.