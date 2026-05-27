Muzička elita regiona okupila se na jednoj dodeli nagrada u centru Beograda.

Modna izdanja





Pored nagrada i nastupa, posebnu pažnju ponovo su ukrala modna izdanja pevačica koje su se pojavile na crvenom tepihu. Od klasične elegancije do modernog glamura i disko sjaja, svaka od njih donela je svoj prepoznatljiv stil i ostavila snažan utisak na publiku.

Posebnu pažnju izazvala je Ana Stanić koja je još jednom potvrdila status dame sa stilom. Pojavila se u klasičnoj teget haljini sa dubokim dekolteom koja je istakla njenu eleganciju i sofisticiranost. Kombinaciju je zaokružila belim čizmicama koje su unele modernu notu, iako je utisak mnogih da bi jednostavne crne sandale možda bile svedeniji i elegantniji izbor za ovakav kroj.

Među zvanicama bila je i Aleksandra Radović koja je zablistala je u nežnom, ali efektnom lila kombinezonu koji naglašava eleganciju figure. Diskretni kristalni detalji na gornjem delu dali su dozu glamura, dok je savršeno isfenirana kosa dodatno upotpunila njen prepoznatljiv izgled.

U potpuno drugačijem modnom pravcu pojavila se Sara Jo, koja je ponovo pokazala sklonost ka modernom, urbanom i scenskom glamuru. Odabrala je srebrnu šljokičavu haljinu u disko fazonu, koja je reflektovala svetla i savršeno se uklopila u atmosferu večeri, donoseći dozu energije i upečatljivosti.

Sveden i elegantan izbor imala je Nevena Božović, koja se pojavila u širokim pantalonama u šampanj nijansi i bež šljokičavom topu. Njeno izdanje odiše minimalizmom, ali i luksuzom, uz savršeno izbalansirane neutralne tonove koji su istakli njenu prirodnu lepotu.

Tijana Bogićević odlučila se za crnu haljinu bez greške koja je istakla njenu eleganciju i jednostavnost, dok su savršeni talasi u kosi dali dodatnu dozu glamura i sofisticiranosti. Njeno izdanje je jedno od onih koje se ne nameću, ali ostavljaju snažan i siguran utisak.

Nina Badrić takođe je privukla veliku pažnju zanimljivom haljinom sa srebrnim šljaštećim detaljima koji su reflektovali svetla scene i davali luksuzan efekat čitavom stajlingu. Poseban modni pečat dali su Giannico sandale, koje su dodatno naglasile njen sofisticiran i moderan glam izgled.

"Crveni tepih" na ovom događaju još jednom je pokazao da pored muzike, moda zauzima jednako važno mesto, a upravo su ove pevačice bile među najzapaženijima i najkomentarisanjijima na društvenim mrežama.

