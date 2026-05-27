Kako temperature rastu, važno je pobrinuti se o adekvatnoj nezi kose kako bi ona ostala zdrava, sjajna i zaštićena od štetnih uticaja sunca, morske soli i hlora. Uz prave savete i trikove, moguće je sačuvati lepe i negovane pramenove i tokom najtoplijih meseci.

Zaštita od UV zraka

Baš kao što štitimo kožu od sunca, i kosa treba zaštitu od UV zraka. Korišćenje proizvoda za kosu sa UV filterima ili nošenje šešira može pomoći u sprečavanju oštećenja. Takođe, preporučuje se upotreba regeneratora koji se ne ispira ili seruma sa UV zaštitom kako bi kosa imala dodatnu barijeru protiv sunca.

Hidratacija je ključna

Izlaganje visokim temperaturama, kao i kontakt sa hlorom i slanom vodom, može kosu učiniti suvom i lomljivom. Zato je važno redovno je hidratizovati dubinskim tretmanima, bar jednom nedeljno. Proizvodi sa sastojcima poput arganovog ulja, ši putera ili aloe vere pomažu da kosa povrati vlagu, sjaj i mekoću.

Zaštitne frizure kao spas

Kako bi kosa bila zaštićena od vrućine i vlage, preporučuju se pletenice, punđe i druge podignute frizure. One ne samo da štite kosu već i sklanjaju je sa lica i vrata, što dodatno olakšava nošenje u toplim danima. Eksperimentisanje sa stilovima poput francuskih pletenica ili visokih repova može uneti šarm u letnji izgled.

Borba protiv kovrdžanja

Vlaga izaziva kovrdžanje i otežava održavanje glatke kose. Proizvodi protiv vlage kao što su serumi, kreme i sprejevi posebno su formulisani da to spreče i pomognu da kosa ostane zaglađena i uredna čak i kada je vazduh vlažan.

Smanjite upotrebu toplote

Česta upotreba toplote na kosi leti može dodatno oštetiti pramenove. Zato je preporuka da se što više koriste frizure bez feniranja. Sušenje na vazduhu, mekane gumice za kosu i stilizovanje bez pegle ili figara pomažu očuvanju zdravlja kose.

Pravilno pranje kose

Tokom leta kosa se može više znojiti i biti izložena zagađenju, pa je važno redovno prati kosu blagim šamponom koji uklanja nečistoće bez isušivanja. Međutim, prečesto pranje može skinuti prirodna ulja i isušiti kosu, stoga treba pronaći dobar balans i koristiti blage šampone.