Balesnijagin novi komad izazvao je lavinu reakcija širom mreža – crvena jakna sa kapuljačom izgleda kao da je preživela ozbiljnu katastrofu, ali je uprkos tome (ili baš zbog toga) planula u rekordnom roku. Cena ovog „luksuza“ iznosi oko 950 dolara, što je oko 800 evra.

Balenciaga jakna je namerno izbledela, pocepana, izbušena i pohabana do te mere da više podseća na garderobu pronađenu pored kontejnera nego na dizajnerski komad poznate modne kuće. Rukavi deluju istrošeno, prednji deo izgleda kao da je nasilno razvučen, a ceo utisak ostavlja osećaj pažljivo isplaniranog haosa.

Video u kom model zakopčava jaknu i navlači kapuljaču postao je viralan gotovo momentalno, ali ne zbog oduševljenja. Komentari su bili sve samo ne blagi – društvene mreže preplavile su ironične opaske da bi „svako u staroj trenerci mogao da se kandiduje za luksuzni brend“.

Ipak, Balenciaga već godinama igra istu igru. Sećamo se patika koje su izgledale kao da su na ivici raspadanja, a koštale su skoro 2.000 dolara, torbe nalik kesi za smeće ili aksesoara inspirisanih ambalažom grickalica. Svaki put – šok, podsmeh i na kraju rasprodaja.

Čini se da Balenciaga još jednom potvrđuje pravilo savremene mode: nije važno da li vam se nešto dopada. Bitno je samo da se o tome govori.