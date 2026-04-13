Posle Uskrsa mnogima ostane višak kuvanih jaja. Umesto da stoje u frižideru ili da se bace, od njih možete napraviti ukusna i kreativna jela koja će oduševiti celu porodicu. Donosimo nekoliko jednostavnih i brzih recepata koji pretvaraju obična kuvana jaja u prave specijalitete.

Ježići od jaja

Sastojci:

8 jaja

5 kašika senfa

3 kašike majoneza

1 kašika maslinovog ulja

prstohvat soli

prstohvat bibera

perca od luka

crvena paprika

Priprema: Skuvana jaja oljuštiti i prepoloviti. Izvaditi žumanca. Pomešati žumanca sa senfom, majonezom, maslinovim uljem, solju i biberom. Dobro umutiti da se dobije glatka smesa. Napuniti polovine jaja. Perca iskidati i zabosti u smesu od žumanaca da se dobiju bodlje. Od kockica paprike napraviti oči, a od komadića perva nos. Ohladiti pre služenja.

Salata od jaja i luka

Sastojci:

5 tvrdo kuvanih jaja

200 ml majoneza

100 ml jogurta

3 čena belog luka

1 veza mladog crnog luka (ili 2 glavice crnog luka)

1 kašika senfa.

So, biber

Priprema: Izgnječite beli luk ili sitno iseckajte. Pomešajte majonez, senf, jogurt, so i biber po ukusu. Jaja isecite na kockice. Dodajte beli luk, iseckan crni luk, pa prelijte pripremljenom smesom i pomešajte. Ukrasite po želji peršunom.

Punjena jaja

Sastojci:

10 jaja

50 g šunke

6 kiselih krastavčića

1 kašičica senfa

1 kašika majoneza

1 kašika kisele pavlake

1 kašičica kečapa

Priprema: Kuvana jaja oljuštiti i preseći na pola po visini. Izvaditi žumanca. Šunku i krastvace iseckati na kockice, dodati izmrvljena žumanca i ostale sastojke i dobro izmešati da se dobije ujednačena smesa. Kašikom puniti polovine belanaca. Odozgo po želji ukrasiti majonezom i kečapom.

Video: