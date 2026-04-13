Posle Uskrsa mnogima ostane višak kuvanih jaja. Umesto da stoje u frižideru ili da se bace, od njih možete napraviti ukusna i kreativna jela koja će oduševiti celu porodicu. Donosimo nekoliko jednostavnih i brzih recepata koji pretvaraju obična kuvana jaja u prave specijalitete.
Ježići od jaja
Sastojci:
8 jaja
5 kašika senfa
3 kašike majoneza
1 kašika maslinovog ulja
prstohvat soli
prstohvat bibera
perca od luka
crvena paprika
Priprema: Skuvana jaja oljuštiti i prepoloviti. Izvaditi žumanca. Pomešati žumanca sa senfom, majonezom, maslinovim uljem, solju i biberom. Dobro umutiti da se dobije glatka smesa. Napuniti polovine jaja. Perca iskidati i zabosti u smesu od žumanaca da se dobiju bodlje. Od kockica paprike napraviti oči, a od komadića perva nos. Ohladiti pre služenja.
Salata od jaja i luka
Sastojci:
5 tvrdo kuvanih jaja
200 ml majoneza
100 ml jogurta
3 čena belog luka
1 veza mladog crnog luka (ili 2 glavice crnog luka)
1 kašika senfa.
So, biber
Priprema: Izgnječite beli luk ili sitno iseckajte. Pomešajte majonez, senf, jogurt, so i biber po ukusu. Jaja isecite na kockice. Dodajte beli luk, iseckan crni luk, pa prelijte pripremljenom smesom i pomešajte. Ukrasite po želji peršunom.
Punjena jaja
Sastojci:
10 jaja
50 g šunke
6 kiselih krastavčića
1 kašičica senfa
1 kašika majoneza
1 kašika kisele pavlake
1 kašičica kečapa
Priprema: Kuvana jaja oljuštiti i preseći na pola po visini. Izvaditi žumanca. Šunku i krastvace iseckati na kockice, dodati izmrvljena žumanca i ostale sastojke i dobro izmešati da se dobije ujednačena smesa. Kašikom puniti polovine belanaca. Odozgo po želji ukrasiti majonezom i kečapom.
Video:
Komentari (0)