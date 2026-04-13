Preliv za kosu je jednostavan način da se neutrališu neželjeni žuti i narandžasti tonovi koji se često javljaju kod plave kose. On ne posvetljuje kosu, već samo koriguje nijansu i osvežava boju između dva farbanja.

Može se napraviti kod kuće mešanjem farbe za kosu sa hidrogenom i, u jednoj varijanti, uz dodatak šampona i malo vode za blažu teksturu koja se nanosi na mokru kosu.

Druga varijanta je jača i sastoji se samo od farbe i hidrogena, bez dodataka, i može se nanositi i na suvu kosu.

Smesa se nanosi na celu kosu ili na izrastak i ostavlja da deluje od nekoliko minuta do oko pola sata, u zavisnosti od željenog efekta i tipa kose. Ključ uspeha je u izboru prave nijanse - ljubičasti tonovi neutrališu žutilo, dok se plavi i zeleni koriste za narandžaste i crvenkaste odsjaje.

Ovakav preliv je praktično rešenje za održavanje hladnog, ujednačenog tona kose kod kuće između profesionalnih farbanja.



