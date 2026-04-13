Novo italijansko istraživanje sugeriše da umereno konzumiranje vina, u okviru mediteranske ishrane, može da uspori biološko starenje kod muškaraca.

Studija je obuhvatila više od 22.000 ispitanika i analizirala njihove životne navike, ishranu i unos alkohola, a zatim je pomoću biomarkera i veštačke inteligencije upoređivana biološka i hronološka starost.

Rezultati pokazuju da muškarci koji piju umerene količine vina imaju nešto sporiji tempo starenja u poređenju sa apstinentima, dok ni male ni preterane količine nemaju isti efekat, a prekomerno pijenje čak ubrzava starenje. Efekat se nije pokazao kod ukupnog alkohola, već isključivo kod umerenog unosa vina, verovatno zbog polifenola i načina života koji prati mediteransku ishranu.

Kod žena nisu primećene značajne razlike, a naučnici naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ovi nalazi potvrdili, piše Mondo.



Bonus video: