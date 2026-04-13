Pevačica Snežana Jovanović Šikica prvi put je bez zadrške progovorila o detaljima iz privatnog života koji su godinama bili skriveni od javnosti. Iza dugog braka i karijere krije se priča puna bola, ljubomore i teških trenutaka.

Iako je sa suprugom Slobodanom već pola veka, priznaje da njihov odnos nije bio ni blizu idealnog.

Ljubav koja je počela kao skandal

Šikica je otkrila da je svog budućeg muža upoznala još kao tinejdžerka, ali da situacija od samog početka nije bila jednostavna.

- Čula sam da ima ženu i dvoje dece. Nisam htela da budem sa njim, ali kad sam se zaljubila - nije bilo povratka. Rekla sam mu da ne može da bude sa obe. Ostao je sa mnom - ispričala je ona.

Kasnije su dobili dvoje dece, ali put do porodice nije bio lak – na potomstvo su čekali godinama.

Sukobi sa porodicom: „Svekar je hteo da me zgazi!“

Jedan od najtežih perioda bio je odnos sa njegovim roditeljima.

- Svekar je hteo da me pregazi kombijem! Posle toga sam mu bila najbolja snajka. Sa svekrvom nisam govorila godinama - priznala je pevačica.

„Tukao me je… to je bila kafanska škola“

Najpotresniji deo ispovesti odnosi se na nasilje u braku, koje je, kako kaže, trpela godinama.

- Udarao me je… nisam mogla da mu uzvratim, bio je jači. Bila sam ljubomorna, on takođe. Dešavalo se da me šutne ispod stola ako pogledam negde. To je bio taj život, ta kafana - rekla je Šikica.

Dodaje da je ćutala i povlačila se kako bi sačuvala brak:

- Nikad mu se nisam suprotstavljala. On je bio gazda. Ako me grdi, ja izađem napolje. Da ga nisam volela, ne bih izdržala sve to.

Neverstva koja je sama razotkrivala

Pevačica je bez ustručavanja govorila i o muževljevim aferama - i to vrlo otvoreno.

- Koliko sam ih puta uhvatila! Jednom sam ga našla kako izlazi iz kafane sa drugom ženom u zoru. Drugi put mi došla žena na vrata da ide s njim na put - uzela sam motku i izbacila je! - ispričala je.

Njena ispovest izazvala je lavinu reakcija, jer je otvoreno govorila o temama o kojima mnogi ćute.