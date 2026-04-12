Kejt Midlton i princ Vilijam dugo su razmišljali o imenu za svoju ćerku princeza Šarlot, a odluka nije bila nimalo jednostavna.

U britanskoj kraljevskoj porodici izbor imena ima posebnu težinu, jer ono ne predstavlja samo dete, već i tradiciju, istoriju i budućnost monarhije. Zato su Vilijam i Kejt pažljivo birali svako ime.

Iako su na kraju odabrali ime Šarlot Elizabet Dajana, koje odaje počast i kraljica Elizabeta II i princeza Dajana, otkriveno je da je Kejt zapravo želela drugačije ime.

Naime, njoj se posebno dopadalo ime Aleksandra, koje je takođe jedno od imena kraljice Elizabete. Ipak, par je na kraju odlučio da Šarlot bude prvo ime, dok je Dajana ostala kao omaž Vilijamovoj pokojnoj majci.

Vilijam je, prema navodima, od početka želeo da u ime svoje ćerke uključi sećanje na Dajanu, što mu je bilo veoma važno.

Zanimljivo je da su sličan pristup kasnije imali i princ Hari i Megan Markl, koji su svoju ćerku nazvali Lilibet Dajana – po nadimku kraljice i u čast princeze Dajane.

Takođe, otkriveno je da ni izbor imena za njihovog sina, princ Džordž, nije bio lak. Pošto nisu znali pol bebe, razmatrali su brojna imena, a često su se i šalili na račun neobičnih predloga.

