Čuvarkuća, prvo ofarbano uskršnje jaje, ima posebno mesto u tradiciji i veruje se da štiti dom od zla, nesreće i negativne energije. Međutim, mnogi ne znaju šta treba uraditi sa prošlogodišnjom čuvarkućom, pa prave greške koje, prema verovanju, mogu doneti lošu sreću.

Kako se pravilno odlaže čuvarkuća

U nekim krajevima Srbije običaj nalaže da se čuvarkuća čuva sve do narednog Uskrsa. Kada se ofarba novo jaje, staro se ne baca bilo gde. Postoji verovanje da se treba baciti u reku kako bi voda odnela sve loše što je tokom godine “preuzelo” na sebe umesto ukućana.

Sa druge strane, porodice koje imaju dvorište često zakopavaju staru čuvarkuću u zemlju, najčešće ispod drveta. Veruje se da će to doprineti plodnosti, napretku i blagostanju domaćinstva.

Uskršnji običaji koji donose sreću

Na uskršnje jutro, običaj nalaže da se prvo pojede jaje, pa tek onda ostatak hrane. Tokom praznika, koji traje tri dana, rodbina, prijatelji i komšije razmenjuju ofarbana jaja kao simbol ljubavi, zajedništva i sreće.

U mnogim krajevima smatra se da se u goste ne ide bez jaja, niti da gost dolazi praznih ruku, što dodatno naglašava značaj ovog običaja u narodnoj tradiciji.

