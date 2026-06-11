Mariška Hargitej i Piter Herman očigledno rade nešto dobro nakon 22 godine braka.

Zvezda serije „Zakon i red“ je otkrila u novom intervjuu kako ona i njen suprug održavaju svoju vezu snažnom.

„Toliko se osećam blagosloveno u tom pogledu“, rekla je Mariška za E! News u intervjuu objavljenom 9. juna. „Moje dve nove omiljene reči su ‘disciplinovana radoznalost’. Zaista biti radoznao u vezi sa drugom osobom i načinom na koji ona doživljava stvari i zaista slušati.“

Rešavanje konflikta

Mariška, koja sa Piterom ima troje dece, je opisala svog supruga kao „izuzetno pažljivu osobu“. Takođe je naglasila važnost toga da se konflikti rešavaju direktno, bez izbegavanja.

„Ako ikada dođe do neslaganja ili svađe, ili ako se uplašimo ili se stvori napetost, znam da će on uvek razmisliti o tome ili o onome što sam rekla“, rekla je glumica.

„Ako se ne slažemo oko nečega, zaista pokušavam da razumem šta on misli. Dajemo jedno drugom prostor za to — to mogu biti teški razgovori — ali je važno zaista slušati i razumeti, jer mislim da upadate u nevolju kada se zatvorite“, dodala je. „Možda oni greše, možda vi grešite, ali važno je kako o tome razgovarate i prostor koji jedno drugom dajete.“

Humor

Glumica je zatim rekla da kroz stvari prolaze „uz mnogo humora“.

„Način na koji možemo da se šalimo o stvarima, pa onda posle toga kažemo: ‘Prebrzo?’ — to nam je nekako sve, jer ako možeš da se šališ na račun nečega, onda imaš malo i perspektive, to je još jedan način da priđeš tome i da kažeš: ‘Volim te. Izvini. Još uvek sam tu. Možemo li da se smejemo jer, šta god da se desi, mi ćemo ovo rešiti’“, zaključila je.

Bonus video: