Mars u Ovnu uvek je spreman za akciju, naročito kada ga uporedite sa njegovim prethodnim, prilično pasivnim boravkom u Ribama. Nakon te mirnije faze, prelazak u novi vatreni znak može delovati intenzivno. Takmičarski duh, impulsivnost i direktnost podstiču vaš neustrašivi pohod ka pobedi u svemu što radite. Vaša ambicija sada jasno usmerava viziju ka uspehu i vodi vas do potpunog ličnog ispunjenja.

Šta to zapravo znači za vas? Početak će biti obeležen blagom konfuzijom i neizvesnošću oko toga gde tačno treba da usmerite svoju energiju.

Ove godine, tranzit Marsa u Ovnu biće znatno kompleksniji nego inače. Za početak, on će se povezati sa Neptunom, Plutonom, Saturnom, Jupiterom i Hironom, baš tim redosledom. Ono što je posebno važno istaći jeste činjenica da Merkur izlazi iz svoje postretrogradne senke u Ribama istog dana kada Mars započinje svoju vladavinu u Ovnu.

Najpre će neuhvatljivi Neptun stvoriti konjunkciju sa Marsom 13. aprila. Kada se ove dve planete udruže, one vas snažno podstiču da krenete napred, ali taj prvi korak ka ciljevima često biva praćen jednim korakom unazad.

Zbog toga se možete osećati kao da tapkate u mestu, što ume da bude izuzetno frustrirajuće. Ipak, to možete izbeći ukoliko snagu usmerite isključivo na ono što želite da manifestujete i sačuvate svoj entuzijazam za neki povoljniji trenutak. Ostanite smireni i ne stresirajte se ako vam se učini da je snove trenutno nemoguće ostvariti. Budite strpljivi, jer ovo putovanje tek postaje uzbudljivo.

Oprez

Najekstremniji i najturbulentniji deo ovog tranzita dogodiće se 16. aprila, kada se Mars bude povezao sa Plutonom u Vodoliji. Ovo će u vama probuditi želju da kontrolišete situacije i ljude. Moguće je da ćete u afektu izgovoriti oštre reči, pa je od presudnog značaja da usporite i dobro razmislite pre nego što kažete nešto što ne mislite.

Izazovi

Nekoliko dana kasnije, tačnije 19. aprila, susret Marsa i Saturna doneće vam izazove. Mogući su napeti trenuci u kancelariji ili među saradnicima, jer ćete imati izraženu potrebu za asertivnošću. Umetnost je znati kako da ovu vibraciju iskoristite na efikasne načine koji će unaprediti vaš život, a pažljivo osmišljena strategija garantovano vas vodi do sjajnih rezultata. Nestabilnost

Četvrtog maja Mars i Jupiter se ukrštaju, što vas može dodatno izbaciti iz ravnoteže, ukoliko se već ne osećate stabilno. Jupiter ima tendenciju da sve uveličava. Ali, ukoliko se osećate vedro i poletno, ovaj kosmički spoj može dodati predivnu iskru vašem duhu.