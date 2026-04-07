Brinete, vreme je za osveženje! Ove sezone fokus nije na drastičnim promenama, već na suptilnim nijansama koje kosi daju sjaj, dubinu i svežinu – bez agresivnog farbanja.

Smeđa kosa ima veliku prednost – prirodno reflektuje svetlost i deluje zdravo čak i bez posebne nege. Ipak, upravo zbog te prirodne lepote, promene se uvode pažljivo.

Dobra vest je da trendovi za ovu godinu donose nežnije prelaze, diskretne pramenove i igru svetlosti koja osvežava izgled, a ne menja ga potpuno.

Nijanse koje će biti hit ovog proleća

Sunčano bronzana

Ako želite toplinu i prirodan sjaj, ovo je pravi izbor. Ova nijansa spaja bakarne i čokoladne tonove i daje efekat kao da je kosa blago posvetlela na suncu. Posebno lepo ističe ten i omekšava crte lica. Važno je da boja ostane suptilna, bez narandžastih tonova.

Pepeljasto smeđa

Za ljubitelje hladnijih tonova, ova nijansa je savršen izbor. Diskretni, gotovo neprimetni pramenovi u sivkastim tonovima daju kosi dubinu i punoću. Efekat je elegantan, moderan i nenametljiv – idealan za one koji žele promenu koja nije na prvi pogled očigledna.

Karamelno smeđa

Karamel, med i topli zlatni tonovi i dalje su među najtraženijima. Najčešće se nanose na dužinu i krajeve kose, gde najlepše hvataju svetlost. Ova nijansa daje kosi mekoću, pokret i prirodan sjaj, bez potrebe za velikom promenom.

Cherry cola nijansa

Za one koje žele nešto drugačije, ali i dalje elegantno – tu je „cherry cola“. Reč je o tamnoj smeđoj sa suptilnim crvenkastim odsjajem koji se vidi tek na svetlu. Ova nijansa daje kosi dubinu i luksuzan sjaj, bez preterane upadljivosti.

Trend bez drastičnih promena

Glavni fokus ove sezone je prirodan izgled – bez naglih kontrasta i teških transformacija. Kosa treba da izgleda negovano, sjajno i puno života, uz minimalno održavanje.

Ako razmišljate o promeni, ove nijanse su savršen način da osvežite izgled, a da pritom zadržite svoju prirodnu lepotu.