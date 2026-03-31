Kada većina ljudi čuje izraz „T-zona“, pomisle na čelo i nos, pa može biti iznenađujuće čuti da se taj termin koristi i za temena.

Međutim, prema mišljenju stručnjaka, ova „T-zona na temenu“, (slepoočnice i razdeljak), je upravo mesto gde se stanjivanje kose obično prvo primeti.

Šta je zapravo „T-zona“ temena?

Šab Kaspara, sertifikovana trihološkinja, stručnjakinja za rast kose i osnivačica studija ,,Caspara " u Njujorku je govorila o ,,T-zoni" temena za Real Simple.

„Kao što vaše lice ima T-zonu — centralnu liniju preko čela i niz nos koja zahteva posebnu pažnju — tako je ima i vaše teme“, objašnjava Kaspara. „To zovemo T-zonom temena: obuhvata slepoočnice sa obe strane linije kose i proteže se duž vašeg prirodnog razdeljka. Tu žene najvidljivije primećuju proređivanje kose.“

Ona dodaje da su određeni delovi unutar ove zone posebno podložni promenama. „Gornji uglovi linije kose naročito su osetljivi, jer se hormonske promene — od perioda nakon porođaja do perimenopauze — često prvo tu ispolje. A duž linije razdeljka gubitak gustine najčešće postaje najuočljiviji.“

Zašto ova zona zahteva ciljanu negu

Prema Kaspari, ovoj regiji treba posvetiti dodatnu pažnju ako želite gušći izgled kose. „Nanošenje seruma za podsticanje rasta direktno na T-zonu, umesto da ga ravnomerno rasporedite po celom temenu, isto je kao zalivanje korena biljke umesto orošavanja listova“, kaže ona. „Proređivanje se najpredvidljivije javlja na slepoočnicama i temenu, pa precizna primena nije samo način nanošenja — to je pametnija strategija.“

U praksi to znači da fokusirate negu tamo gde će imati najveći efekat. „Tu treba da usmerite čišćenje temena, poboljšanje cirkulacije i nanošenje preparata za rast kose“, dodaje ona. Kaspara često preporučuje i mikroneedling kako bi se stimulisala ova oblast — ali je važno da se radi na čistom, sveže opranom temenu.

Naučna pozadina proređivanja na slepoočnicama

Postoji biološki razlog zašto je ova zona posebno sklona proređivanju. Folikuli dlake na slepoočnicama posebno su osetljivi na hormone koji utiču na gubitak kose, što ovu regiju čini i ranjivijom — ali i podložnijom ciljanim tretmanima.

„T-zona temena nije samo estetski problem — to je biološki značajna oblast“, objašnjava Kaspara. „Kosa na slepoočnicama prirodno je ređa nego na drugim delovima temena, zbog čega je proređivanje tu toliko vidljivo i često uznemirujuće. Dobra vest je da, upravo zbog te osetljivosti, dobro reaguje na doslednu i ciljanu negu.“

Zašto je brza reakcija važna

Još jedna ključna poruka: nemojte čekati da proređivanje postane očigledno da biste počeli da obraćate pažnju na ovu zonu.

„Uvek savetujem klijentima da ne čekaju vidljive znakove proređivanja da bi počeli da štite teme“, kaže Kaspara. „Rana intervencija daje vam najbolju šansu da sačuvate i obnovite postojeću kosu. Zategnuti repovi, teški nadogradnje i napetost od svakodnevnog stilizovanja mogu dodatno pogoršati stanje već osetljive zone.“

Bonus video: