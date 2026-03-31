Četiri godine nakon što joj je dijagnostikovan Stif Personov sindrom, teška neurološka bolest koja utiče na mišiće, pokretljivost i glas, Selin Dion najavila je veliki povratak na scenu.

Svetski poznata muzička diva planira da održi deset koncerata u Parizu, u La Défense Areni, tokom septembra i oktobra. Ova vest stigla je na njen 58. rođendan, a sama Dion je povratak opisala kao "najbolji poklon u životu". Istakla je da se oseća snažno, uzbuđeno, ali i pomalo nervozno, kao i da ponovo peva i postepeno se vraća nastupima.

Ulaznice za koncerte kreću u prodaju 7. aprila, a interesovanje je ogromno. Fanovi mogu da se registruju unapred, dok su već širom Pariza postavljeni plakati koji najavljuju njen povratak, a čak je i Ajfelov toranj bio osvetljen porukama posvećenim njenom dolasku.

Dion je poslednji put nastupala uživo 2020. godine, nakon čega je turneja prekinuta zbog pandemije, a kasnije je morala da otkaže sve planirane nastupe zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Pevačica je 2022. godine otkrila da boluje od Stif Personovog Sindroma, retkog neurološkog poremećaja koji izaziva grčeve mišića i otežava svakodnevno funkcionisanje, pa čak i hodanje i govor. Opisala je da se ponekad oseća kao da joj je grlo stegnuto i da ne može da kontroliše glas kao ranije.

Iako je bolest ozbiljna i bez leka, Dion je odlučila da se bori intenzivnim terapijama i svakodnevnim vežbama, uključujući fizičku i vokalnu rehabilitaciju. Kako je rekla, jedine opcije su joj bile da odustane ili da se posveti oporavku kao sportista i ona je izabrala borbu.

Njena upornost se isplatila, pa je 2024. godine imala emotivan povratak na scenu tokom Olimpijskih igara u Parizu, gde je nastupila sa Ajfelovog tornja, što je označilo njen prvi veliki javni nastup nakon duže pauze.

