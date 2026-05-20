Tvrdokorne masne naslage, poznate kao "salo", najčešće se zadržavaju u određenim delovima tela i najteže se skidaju bez dosledne rutine. Kod muškaraca se uglavnom gomilaju u predelu stomaka i bokova, dok se kod žena češće pojavljuju na butinama, zadnjici i donjem delu tela.

Stručnjaci ističu da na njih utiču kombinacija ishrane, usporenog metabolizma i smanjenja mišićne mase, ali i prirodna raspodela masnih ćelija u organizmu. Zbog toga neke regije tela sporije reaguju na dijetu i trening.

Proces razgradnje masti u telu zavisi od više faktora, a fizička aktivnost se navodi kao ključna jer poboljšava cirkulaciju i pokreće potrošnju energije. U kombinaciji sa uravnoteženom ishranom i kalorijskim deficitom, telo vremenom počinje da koristi masne rezerve kao izvor energije.

U wellness i fitnes svetu često se pominju i suplementi koji mogu da podrže ovaj proces, ali se naglašava da oni nisu zamena za trening i ishranu.

Suština je jednostavna.. uporne regije zahtevaju strpljenje, kontinuitet i promenu životnih navika, jer ne postoji brzo rešenje za skidanje sala sa „kritičnih zona“.