Astrologija često zabavno opisuje karakterne osobine znakova, pa se tako i u prijateljstvima izdvajaju oni koji mogu biti zahtevniji ili teži za saradnju, iako to ne znači da su "loši" prijatelji.

Prema astrološkim tumačenjima, Škorpija se često navodi kao znak koji može biti najizazovniji u prijateljstvima, jer teško oprašta, pamti uvrede i vrlo je selektivan u izboru bliskih ljudi. Njihova odanost je jaka, ali isto tako i potreba za kontrolom i dubokim emotivnim vezama.

Blizanci se ponekad smatraju nepouzdanim u očima drugih, jer brzo menjaju interese i društvo, pa mogu delovati kao da nisu uvek dosledni ili prisutni u istom intenzitetu u prijateljstvu.

Ovan može biti direktan i impulsivan, pa u konfliktima zna da reaguje naglo i bez filtera, što može povrediti druge, iako to obično ne radi iz loše namere.

Jarac se često doživljava kao distanciran i fokusiran na obaveze, pa može delovati hladno ili nedovoljno emotivno prisutan u prijateljstvima.

Astrolozi ipak naglašavaju da svaki znak ima svoje dobre i loše strane i da kvalitet prijateljstva najviše zavisi od lične zrelosti, razumevanja i međusobnog poverenja, a ne samo od horoskopskog znaka.